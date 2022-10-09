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Giriş Tarihi: 9.10.2022 19:40 Son Güncelleme: 9.10.2022 19:41

Beşiktaş'a iki kötü haber birden! Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan...

Beşiktaş’a iki kötü haber birden! Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan...

Beşiktaş'ın dün deplasmanda Giresunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Saiss ve Emrecan Uzunhan'dan kötü haber geldi. İki oyuncunun sağlık durumları hakkındaki bilgilendirme, kulübün internet sitesinden yapıldı.

Emrecan Uzunhan ve Romain Saiss, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Saiss'in Hatay deplasmanında görev alması bekleniyor. Emrecan ise 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Bitexen Giresunspor ile oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Romain Saiss'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde vastus lateralis adalesinde gerilme ve ödem, aynı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Emrecan Uzunhan'ın biseps femoris adelesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Romain Saiss ile Emrecan Uzunhan'ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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Beşiktaş'a iki kötü haber birden! Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan...
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