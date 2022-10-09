Dünya kupası için sahaya çıkıyor

ürkiye'nin ev sahipliği yaptığı Ampute Futbol Dünya Kupası'nda adını finale yazdıran Milli Takımımız, bugün dev kupayı kucaklamak için Angola ile karşı karşıya gelecek.İlk kez 2017'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Ay-Yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etti. Türkiye, 2018'deki Dünya Kupası finalinde Angola'ya penaltı atışları sonunda 5-4 kaybetmişti.Milliler, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda 2017 ve 2021 yıllarında ise üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı gösterdi.