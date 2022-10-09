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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Euro 2024 kuraları bugün çekiliyor, rakiplerimiz belli oluyor şansımız bol olsun

UĞUR ÇEM
Euro 2024 kuraları bugün çekiliyor, rakiplerimiz belli oluyor şansımız bol olsun

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran ile 14 Temmuz arasında yapılacak dev turnuvaya katılabilmek için 10 grupta 53 takım mücadele edecek

A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde gruplardaki rakipleri bugün belli olacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye'nin 4. torbadan katılacağı kura çekimi TSİ 13.00'te Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Festhalle Sergi Merkezi'nde gerçekleşecek. Almanya'nın ev sahipliği kontenjanından katılacağı, Rusya'nın ise UEFA tarafından men edildiği turnuvada 53 ülke boy göstermek için mücadele edecek. 10 grubun yedisinde 5 takım, üçünde ise 6 ekip yer alacak.

EURO 2024 TORBALARI:
1.1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya
2.2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya
3.3. Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan
4.4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, TÜRKIYE, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya
5.5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta
6.6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

Mart 2023'te SAHADAYIZ
ELEMELER, 23-25 Mart 2023'te oynanacak maçlarla başlayacak ve 19-21 Kasım 2023'te grup karşılaşmaları sona erecek. Maçlarının ardından ilk iki sırayı alan takımlar finallere gidecek. Diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmalarının ardından belirlenecek.

14 Temmuz'daki final Berlin'de
TURNUVA 14 Haziran-14 Temmuz 2024 arasında 10 şehirde oynanacak. EURO 2024'ün açılış maçı Münih'teki Allianz Arena'da yapılırken, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Dİğer şehirler şöyle: Dortmund, Gelsenkirchen, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Leipzig, Frankfurt.

İŞTE EŞLEŞMESİ YASAK ÜLKELER
UEFA Yönetim Kurulu eşleşmeleri yasak olan ülkeleri de açıkladı. Karara göre bazı ülkeler siyasi nedenlerden dolayı aynı grupta yer alamayacak. İşte kurada zorunlu olarak ayrılacak ülkeler: Ermenistan / Azerbaycan, Beyaz Rusya / Ukrayna, Cebelitarık / İspanya, Kosova / Bosna Hersek, Kosova / Sırbistan.

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Euro 2024 kuraları bugün çekiliyor, rakiplerimiz belli oluyor şansımız bol olsun
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