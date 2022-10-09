Euro 2024 kuraları bugün çekiliyor, rakiplerimiz belli oluyor şansımız bol olsun

A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde gruplardaki rakipleri bugün belli olacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye'nin 4. torbadan katılacağı kura çekimi TSİ 13.00'te Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Festhalle Sergi Merkezi'nde gerçekleşecek.53 ülke boy göstermek için mücadele edecek. 10 grubun yedisinde 5 takım, üçünde ise 6 ekip yer alacak.1.1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya2.2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya3.3. Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan4.4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, TÜRKIYE, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya5.5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta6.6. Torba: Andorra, San Marino, LihtenştaynELEMELER, 23-25 Mart 2023'te oynanacak maçlarla başlayacak ve 19-21 Kasım 2023'te grup karşılaşmaları sona erecek.Diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmalarının ardından belirlenecek.TURNUVA14 Haziran-14 Temmuz 2024 arasında 10 şehirde oynanacak. EURO 2024'ün açılış maçı Münih'teki Allianz Arena'da yapılırken, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Dİğer şehirler şöyle: Dortmund, Gelsenkirchen, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Leipzig, Frankfurt.UEFA Yönetim Kurulu eşleşmeleri yasak olan ülkeleri de açıkladı. Karara göre bazı ülkeler siyasi nedenlerden dolayı aynı grupta yer alamayacak. İşte kurada zorunlu olarak ayrılacak ülkeler: