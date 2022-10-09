Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz’dan EURO 2024 sözleri

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: DAHA AVANTAJLIYIZ, BİR OLURSAK HER ŞEYİ BAŞARIRIZ

"Diğer gruplara baktığımızda daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah sonu güzel olsun. Burada hedef 24 takım arasında olmak. Bunu da başaracak gücümüz var. Geçmişte bu başarıları gösterdiler, şimdi de aynısını tekrarlayacağımızı düşünüyorum. Avrupa'nın en genç milli takımlardan birine sahibiz. Bunun da avantajını kullanmak istiyoruz. Yapmamız gereken şey birlik ve beraberlik içinde olmak. Vazgeçmeyeceğiz, hepimiz aynı gemideyiz. İstikrarlı olursak Türk Milli Takımının başaramayacağı şey yok. Biz bunları yaparken önce Türk milletine güvenmemiz lazım. Avrupa'nın her yerinde seyircimiz var. Bizim yapmamız gereken şey gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında takımı desteklemek. Bu destek bize daha büyük gurur verecek, futbolcuları motive edecek. 24 takım arasında olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. En önemli konulardan biri şu; kulüplerimiz ve onların yurt dışında elde ettiği başarılar halkımızı heyecanlandırıyor. Milli takımın başarıları milletimizi heyecanlandırıyor. Ne zaman el ele verirsek o zaman bunu başarırız. Bir olursak her şeyi başarırız. Geçmişe bakmak yerine ileriye bakıyoruz. Hocamızın da Alman Ümit Milli Takımı'nda önemli başarıları var. Bizim de gençlere yönelik onun tecrübelerinden daha fazla yararlanmamız gerekiyor."