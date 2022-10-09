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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Pirlo için kader günü

Pirlo için kader günü

Fatih Karagümrük ile sadece 1 kez kazanan İtalyan teknik direktör, en kritik virajında F.Bahçe deplasmanına çıkıyor

Bu sezon Fatih Karagümrük'ün başına büyük beklentilerle geçen Andrea Pirlo için bugün en kritik sınav olacak. 7 haftada Karagümrük ile sadece 1 kez kazanabilen ve 3 mağlubiyet- 3 beraberlik alan İtalyan teknik adam, küme düşme hattının da 2 puan üstünde (6 puan) haftaya giriş yaptı. Son olarak İstanbulspor'a karşı öne geçmesine rağmen 5 dakika içerisinde yediği gollerle rakibe teslim olan Karagümrük, yenik duruma düştüğü 4 maçın hiçbirini galibiyete çeviremezken, sadece 1 beraberlik alabildi. Performansı ile topun ağzında olan Pirlo'nun bugünkü skora göre Karagümrük'teki kaderi de belli olacak.

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Pirlo için kader günü
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