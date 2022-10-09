Pirlo için kader günü

Bu sezon Fatih Karagümrük'ün başına büyük beklentilerle geçen Andrea Pirlo için bugün en kritik sınav olacak. 7 haftada Karagümrük ile sadece 1 kez kazanabilen ve 3 mağlubiyet- 3 beraberlik alan İtalyan teknik adam, küme düşme hattının da 2 puan üstünde (6 puan) haftaya giriş yaptı.yenik duruma düştüğü 4 maçın hiçbirini galibiyete çeviremezken, sadece 1 beraberlik alabildi. Performansı ile topun ağzında olan Pirlo'nun bugünkü skora göre Karagümrük'teki kaderi de belli olacak.