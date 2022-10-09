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Giriş Tarihi: 9.10.2022 10:42 Son Güncelleme: 9.10.2022 10:43

PSG, Reims ile berabere kaldı! Ramos kırmızı kart gördü

PSG, Reims ile berabere kaldı! Ramos kırmızı kart gördü

Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims ile 0-0 berabere kaldı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Reims ile 0-0 berabere kaldı.

Auguste Delaune Stadı'nda oynanan 10. hafta mücadelesinde iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve karşılaşma golsüz sonuçlandı.

PSG'de Sergio Ramos, 41. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sezon resmi maçlarda PSG ilk kez gol atamadı, Reims da ilk defa kalesini gole kapattı.

Puanını 26 yapan PSG, namağlup liderliğini sürdürdü. Reims ise 8 puana çıktı.

Günün diğer maçında ise Ajaccio, deplasmanda Olimpik Marsilya'yı 2-1 yenerek rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşattı. Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 57. dakikada oyuna dahil oldu.

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PSG, Reims ile berabere kaldı! Ramos kırmızı kart gördü
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