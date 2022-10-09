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Giriş Tarihi: 9.10.2022 20:18 Son Güncelleme: 9.10.2022 20:22

Son dakika: Dinamo Kiev'e büyük şok! Hava saldırısı uyarısıyla...

AA
Son dakika: Dinamo Kiev’e büyük şok! Hava saldırısı uyarısıyla...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile Ruh Lviv'i arasındaki lig maçı 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakiplerinden Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile Ruh Lviv'i arasındaki lig maçı 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinamo Kiev takımı, Ukrayna Premier Lig'de Lviv kentinde oynanan Dinamo Kiev ile Ruh Lviv arasındaki maçın 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yapılan hava saldırısı uyarısı sonrası iki takım oyuncularının sığınaklara gittiği karşılaşmada, Dinamo Kiev takımı maçı 2-0 önde götürüyordu.

Yarıda kalan Dinamo Kiev maçı 1.5 saat sonra yeniden başladı. Kiev, maç başlar başlamaz bulduğu golle skoru 3-0 yaptı ve mücadele 3-0'lık sonuçla tamamlandı.

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Son dakika: Dinamo Kiev'e büyük şok! Hava saldırısı uyarısıyla...
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