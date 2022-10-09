Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe, Karagümrük'ü ağırlıyor! İşte ilk 11'ler...
Giriş Tarihi: 9.10.2022 19:03 Son Güncelleme: 9.10.2022 19:14

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Karagümrük'ü ağırlıyor! İşte ilk 11'ler...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Karagümrük’ü ağırlıyor! İşte ilk 11’ler...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk ediyor. Son olarak evinde AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup eden sarı lacivertliler, taraftarlarının önünde 3 puanı hanesine yazmak istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz de mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Lincoln, Crespo, İsmail, Emre, İrfan Can, Valencia, Pedro

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley

Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.

Tedavileri süren 3 oyuncu yarın oynayamayacak
Fenerbahçe, yarınki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

FATİH KARAGÜMRÜK SON 4 MAÇTAN 3 PUAN ÇIKARDI

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamazken 3 puan elde etti.

Bu sezonki tek galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü karşısında alan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 2 gol atabilen Fatih Karagümrük, kalesindeki 3 gole engel olamadı.

DİAGNE VE BORİNİ İLE GOL ARAYACAK

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe karşısındaki en önemli gol ayağı eski Galatasaraylı Mbaye Diagne ile İtalyan forvet Fabio Borini olacak.

Senegalli futbolcu, kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon attığı 9 golün 4'ünü kaydetti. Borini ise bu sezon 3 kez fileleri havalandırarak takımına katkı verdi.

Takımının en golcü oyuncuları olan Diagne ile Borini, Fenerbahçe mücadelesinde de skoru değiştirebilmek için mücadele edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama! Putin'den ilk hamle geldi
TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: 2022 Sözleşmeliye ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Milyonlara sicil affı geliyor
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası 1 milyon arsa müjdesi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklayacak
Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde derin çatlak!
Alevi kanaat önderlerinden Başkan Erdoğan'a teşekkür! "Cumhuriyet tarihinin en büyük adımıdır"
AÇIKLAMA GELDİ: AKBANK uygulamasına neden erişilemiyor, telefon uygulaması çöktü mü? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun ne zaman düzelecek?
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı ve başvuru şartları neler? 2022-2023 KYK başvuruları için gözler GSB KYK duyuruda!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Karagümrük'ü ağırlıyor! İşte ilk 11'ler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA