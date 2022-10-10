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Giriş Tarihi: 10.10.2022 17:57

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 4 basamak geriledi

AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 4 basamak geriledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 11. basamakta yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı 2022 FIBA Dünya Kupası'nın ardından dünya sıralaması güncellendi.

Sıralamada 4 basamak gerileyen ay-yıldızlılar, 445,4 puanla 11. sıraya yerleşti.

Turnuva tarihinde üst üste 4. olmak üzere 11. kez şampiyonluğa ulaşan ABD listenin zirvesindeki yerini korurken, final oynayan Çin ise 5 basamak birden yükselerek ikinci oldu.

FIBA dünya sıralamasındaki ilk 10 ülke şöyle:

1. ABD - 848,8 puan

2. Çin - 676,5

3. Avustralya - 668,3

4. İspanya - 661

5. Kanada - 648,9

6. Fransa - 632,8

7. Belçika - 628,8

8. Sırbistan - 579,2

9. Japonya - 578,9

10. Porto Riko - 476,6

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 4 basamak geriledi
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