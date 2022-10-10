A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 4 basamak geriledi

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı 2022 FIBA Dünya Kupası'nın ardından dünya sıralaması güncellendi.

Sıralamada 4 basamak gerileyen ay-yıldızlılar, 445,4 puanla 11. sıraya yerleşti.

Turnuva tarihinde üst üste 4. olmak üzere 11. kez şampiyonluğa ulaşan ABD listenin zirvesindeki yerini korurken, final oynayan Çin ise 5 basamak birden yükselerek ikinci oldu.

FIBA dünya sıralamasındaki ilk 10 ülke şöyle:

1. ABD - 848,8 puan

2. Çin - 676,5

3. Avustralya - 668,3

4. İspanya - 661

5. Kanada - 648,9

6. Fransa - 632,8

7. Belçika - 628,8

8. Sırbistan - 579,2

9. Japonya - 578,9

10. Porto Riko - 476,6