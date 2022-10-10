Dünyalara bedelsiniz

Ampute Milli Takımımız Angola’yı devirip Dünya Kupası’nı kazandı. Üst üste iki Avrupa şampiyonluğu yaşayan Ampute Milli Takımımız bu kez Dünya Kupası'nı ülkemize getirdi. 2018'de finali penaltılarla 5-4 kaybettiğimiz Afrika temsilcisini Ömer, Serkan ve Rahmi (2) ile yenerek evimizde en büyük kupada şampiyonluğa ulaştık
Ampute Milli Takımımız bir kez daha göğsümüzü kabarttı. 2018'de finalde kupayı 5-4'lük penaltı atışları ile kaybettiğimiz Angola karşısında bu kez gülen taraf biz olduk. 19. dakikada Ömer'in golü ile önegeçen millilerimiz 24'te Adao'nun sayısınaengel olamadı. İlk yarı 1-1 tamamlanırken ikinci yarıya Türkiye mehter marşı eşliğinde çıktı. 31'de rakibin değnekleri ile topa engel olması sonrasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Rahmi, füzesi ile Ay-Yıldızlıları bir kez daha öne geçirdi. 43'te Rahmi bir kez daha sahneye çıkıp skoru 3-1'e getirdi, tribünde ise şampiyonluk şarkıları başladı. 49'da ise Serkan'ın golümaçı 4-1'e taşıyıp zaferimizi perçinledi.
ERDOĞAN: MİLLETİMİZİNGÖZÜ AYDINLIK OLSUN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zafer sonrasında tüm oyuncuları tebrik etti. Bu başarının herkese örnek olması gerektiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Engelli kardeşlerimizin azmi, hırsı, sporun diğer sağlam branşlarına örnek olmalı. Bu azmin hırsın önünde bir şey dayanmaz. Bu hırs için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonluğu sonrasında Dünya şampiyonluğu çok önemli. Angola çok iyi bir takım. Onlardan bu rövanşı almak önemliydi. Sporcularımızın alnı öpülesi.. Milletimizin gözü aydınlık olsun."
POZİSYONLARA YAKIN TAKİP
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanında oturan torunu Ahmet Akif Albayrak ile maç boyunca futbol sohbeti yaptı. Sık sık torununa bilgi veren Erdoğan, pozisyonları da birlikte yorumladı…
TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN
Ampute Milli Takımımızın teknik direktörü Osman Çakmak, oyuncuları ile gurur duyduğunu söyledi. Dünya Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye büyük bir zafer armağan ettiklerini belirten Çakmak şöyle devam etti: "Bizim için uzun bir yolculuğun, çok çalışmanın, inanmanın zaferidir bu. Tüm takımımla gurur duyuyorum. Hakettik ve kazandık. Oyuncularım sahayaçıkıp ellerinden geleni yaptı. Bu kupaTürk halkına armağan olsun."
MUHTEŞEM TÖREN
Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan ve 24 ülkenin katıldığı turnuva dün kapanış töreni ile sona erdi. 30 Eylül'de başlayan organizasyonda 80 maçın 76'sı Riva tesislerinde yapılırken katılan ülkelerin federasyonları da TFF'ye teşekkür etti. Kapanış töreninde bayrak gösterisi yapılırken mini konser ile nokta koyuldu.
'TEK EKSİK TAMAMLANDI'
Kalecimiz Çetin Bülent, devre arasında teknik direktör Osman Çakmak'ın kendilerini çok iyi motive ettiğini söyledi. "Bu kupa ülkemizearmağan olsun" diyen Bülent, "Tek eksik kupayı tamamladık" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.
KUPA KOLEKSİYONERİ
Ampute Milli Takımımız tarihinde ilk kez kupayı kazanırken müzesini de doldurdu. 2004 ve 2008'de ikinci olduğu Avrupa Şampiyonasını 2017 ve 2021'de kazanan Ay-Yıldızlılar bu kez Dünya Kupasını da kazandı.
JET GİBİ GELDİLER!
Euro 2024 eleme grup kuraları için Almanya'da bulunan TFF heyeti maça da özel uçak ile yetişti. Kura çekimi sonrasında hemen uçağa binen başkan Mehmet Büyükekşi ve kurmayları dün Ampute Milli Takımımız'ın yanında yer aldı.
10 BİN KİŞİ İZLEDİ
Karşılaşmaya büyük ilgi vardı. Taraftarlar NEF Stadı'nda oynayan mücadele için Aslantepe'ye gelirken dağıtılan Türk bayrakları ile kırmızı-beyaz şölen yaşandı. Mücadeleyi 10 bin taraftar takip etti.
BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN
Örnek olmalı...
Emek ve çalışmanın karşılığını bir kez daha gördük.. Bu tarihi başarı, mücadeleyi hiçbir zaman yılmadan, pes etmeden yapanların hakkı oldu… Üzerine koya koya gittiler.Önce iki Avrupa şampiyonluğuve ardından Dünya Kupasını almak… Bu bize şunu gösterdi; planlı programlı ve istikrarlı bir şekilde istersek hangi spor dalı olursa olsun hangi şartlar olursa olsun hedefe ulaşmak mümkün.. Engelli sporcularımız engelleri aşarken bu dünya şampiyonluğunun diğer spor dallarımıza da bir örnek olmasını umut ediyorum. Özelliklede futbolumuzun uluslararası başarılaraaç kaldığı bir dönemde gelen kupanındaha da anlamlı olduğuna inanıyorum… Bütün çocukları, oyuncularımızı teknik kadromuzu emeği olanları kutluyorum. Şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Türkiye başarılı bir organizasyonu daha dört dörtlük yaptı. Bunu da vurgulamak gerekir. Farkındaysanız son yıllarda bütün önemli organizasyonlar ülkemizde olmaya başladı. Çünkü dünyadaki ya da Avrupa'daki tesislerin ne durumda oldukları malum. Bu nedenle de birçok organizasyona artık ev sahipliği yapıyoruz. Emeği geçenleri tekrar bu vesileyle tebrik etmek lazım. Türkiyesizinle gurur duyuyor çocuklar…