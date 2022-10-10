Dünyalara bedelsiniz

Ampute Milli Takımımız bir kez daha göğsümüzü kabarttı. 2018'de finalde kupayı 5-4'lük penaltı atışları ile kaybettiğimiz Angola karşısında bu kez gülen taraf biz olduk.İlk yarı 1-1 tamamlanırken ikinci yarıya Türkiye mehter marşı eşliğinde çıktı. 31'de rakibin değnekleri ile topa engel olması sonrasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Rahmi, füzesi ile Ay-Yıldızlıları bir kez daha öne geçirdi. 43'te Rahmi bir kez daha sahneye çıkıp skoru 3-1'e getirdi, tribünde ise şampiyonluk şarkıları başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zafer sonrasında tüm oyuncuları tebrik etti. Bu başarının herkese örnek olması gerektiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Engelli kardeşlerimizin azmi, hırsı, sporun diğer sağlam branşlarına örnek olmalı. Bu azmin hırsın önünde bir şey dayanmaz. Bu hırs için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonluğu sonrasında Dünya şampiyonluğu çok önemli. Angola çok iyi bir takım. Onlardan bu rövanşı almak önemliydi. Sporcularımızın alnı öpülesi.. Milletimizin gözü aydınlık olsun."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanında oturan torunu Ahmet Akif Albayrak ile maç boyunca futbol sohbeti yaptı. Sık sık torununa bilgi veren Erdoğan, pozisyonları da birlikte yorumladı…Ampute Milli Takımımızın teknik direktörü Osman Çakmak, oyuncuları ile gurur duyduğunu söyledi. Dünya Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye büyük bir zafer armağan ettiklerini belirten Çakmak şöyle devam etti: "Bizim için uzun bir yolculuğun, çok çalışmanın, inanmanın zaferidir bu. Tüm takımımla gurur duyuyorum.Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan ve 24 ülkenin katıldığı turnuva dün kapanış töreni ile sona erdi. 30 Eylül'de başlayan organizasyonda 80 maçın 76'sı Riva tesislerinde yapılırken katılan ülkelerin federasyonları da TFF'ye teşekkür etti. Kapanış töreninde bayrak gösterisi yapılırken mini konser ile nokta koyuldu.Kalecimiz Çetin Bülent, devre arasında teknik direktör Osman Çakmak'ın kendilerini çok iyi motive ettiğini söyledi.diyen Bülent, "Tek eksik kupayı tamamladık" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.Ampute Milli Takımımız tarihinde ilk kez kupayı kazanırken müzesini de doldurdu.ikinci olduğu Avrupa Şampiyonasınıkazanan Ay-Yıldızlılar bu kez Dünya Kupasını da kazandı.Euro 2024 eleme grup kuraları için Almanya'da bulunan TFF heyeti maça da özel uçak ile yetişti. Kura çekimi sonrasında hemen uçağa binen başkan Mehmet Büyükekşi ve kurmayları dün Ampute Milli Takımımız'ın yanında yer aldı.Karşılaşmaya büyük ilgi vardı. Taraftarlar NEF Stadı'nda oynayan mücadele için Aslantepe'ye gelirken dağıtılan Türk bayrakları ile kırmızı-beyaz şölen yaşandı. Mücadeleyi 10 bin taraftar takip etti.Emek ve çalışmanın karşılığını bir kez daha gördük.. Bu tarihi başarı, mücadeleyi hiçbir zaman yılmadan, pes etmeden yapanların hakkı oldu…Bu bize şunu gösterdi; planlı programlı ve istikrarlı bir şekilde istersek hangi spor dalı olursa olsun hangi şartlar olursa olsun hedefe ulaşmak mümkün.. Engelli sporcularımız engelleri aşarken bu dünya şampiyonluğunun diğer spor dallarımıza da bir örnek olmasını umut ediyorum.Bütün çocukları, oyuncularımızı teknik kadromuzu emeği olanları kutluyorum. Şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Türkiye başarılı bir organizasyonu daha dört dörtlük yaptı. Bunu da vurgulamak gerekir. Farkındaysanız son yıllarda bütün önemli organizasyonlar ülkemizde olmaya başladı. Çünkü dünyadaki ya da Avrupa'daki tesislerin ne durumda oldukları malum. Bu nedenle de birçok organizasyona artık ev sahipliği yapıyoruz. Emeği geçenleri tekrar bu vesileyle tebrik etmek lazım.