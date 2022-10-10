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Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:38

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması! "İptal edilmesi için..."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den VAR açıklaması! İptal edilmesi için...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 kura çekimleri ve VAR ile ilgili açıklamalarda bulundu. VAR ile ilgili konuşan Büyükekşi, "VAR sisteminin iptali için 1-2 kulüp değil de, tüm kulüplerin talebi gerek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 kura çekimleri ve VAR ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

EURO 2024'teki rakiplerimiz bize yabancı değil. İnşallah grubu en iyi şekilde geçirip Almanya'da ülkemizi temsil etmek istiyoruz.

Ampute Milli Takımımız, engelli futbolcuların neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Biz bir olabilirsek, dünyada başaramayacağımız hiçbir şey yok.

VAR sistemi, hakemlerin yanlış kararları önlemesi için var. Gri pozisyonlara zaten karışmıyor, hakemin göremediği net pozisyonlarda uyarı yapıyor. VAR sisteminin iptali için 1-2 kulüp değil de, tüm kulüplerin talebi gerek.

Türk Milli Takımı olarak, bundan sonraki günlerde ekibimizle birlikte iyi işler yapmak için çalışacağız. Avrupa'daki en genç takımlardan biriyiz. İstikrarlı şekilde devam edebilirsek, önümüzdeki 10 yıldaki milli takımın omurgasını oluşturacağız.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması! "İptal edilmesi için..."
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