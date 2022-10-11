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Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:16

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor! 9 haftada...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor! 9 haftada...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ın başı, bu sezon sakatlıklar nedeniyle dertte. Siyah-beyazlılar, 9 haftada tam 9 ismi sakatlıklara kurban verdi.

Beşiktaş'ta sezona girmeden başlayan sakatlık serüveni ilk 9 haftada hiç bitmedi. Siyah-beyazlılar bu haftaya kadar tam 9 oyuncusundan sakatlıklar nedeniyle farklı maçlarda faydalanamadı.

Kartal'da sezon öncesi sakatlanan ve hiç süre alamayan Atiba dışında Josef, Ghezzal, N'Koudou, Welinton, Dele Alli, Salih Uçan, Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan da çeşitli şekillerde sakatlıklar yaşadı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael de bu sebeple takımın fiziksel olarak kendisinin istediği seviyeye bir türlü ulaşamadığını ifade ediyor.

DELE ALLİ'NİN EKSİĞİ: KUVVET

Kartal'ın İngiliz yıldızı Dele Alli derbiden sonra Giresun deplasmanında da beklentilerin çok uzağında kaldı. 26 yaşındaki futbolcu maç boyunca etkisiz bir oyun sergilerken, ikili mücadelelerde çok fazla ayakta duramadı. Pozisyon hazırlama ve oyunu yönetmede de yetersizliği göze çarpan Dele Alli, hocasının isteklerini yerine getiremedi.

Deneyimli yıldızın oynayarak gelişmesini bekleyen teknik direktör Valerien İsmael'in Trabzonspor maçı öncesi stoper ve kanat dışında Dele Alli'nin pozisyonunda da bir değerlendirme yapması bekleniyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor! 9 haftada...
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