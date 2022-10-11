Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’ya takıldı! Fırtına 1 puana razı oldu…

Süper Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayan mücadele, 0-0 sona erdi.
Maçın büyük bir bölümünü üstün oynayan Abdullah Avcı ve öğrencileri, Kasımpaşa savunmasını açmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Eysseric'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.
45. dakikada Hamsik'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Açıyı daraltan Ertuğrul'un müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
57. dakikada Djaninj'in soldan yerden pasında Yusuf Yazıcı, topu Hamsik'e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu çeldi.
58. dakikada Fall'ın derinlemesine pasında, kaleci Uğurcan Çakır orta alanın yakınına kadar çıkıp Bahoken'den önce davranarak tehlikeyi önledi.
79. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Gomez'in şutunda top üsten auta gitti.
81. dakikada Bardhi'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, savunmadan dönen topu Trezeguet tamamlamak istedi ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran, yatarak topu kontrol etti.
Karşılaşma golsüz sona erdi.