Son dakika Trabzonspor haberleri: Yusuf Yazıcı tam 3.5 yıl sonra! İç sahada bileği bükülmüyor...

Visca'nın sakatlığının ardından sağ kanatta sürekli arayış içinde olan Abdullah Avcı; Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet ve Umut Bozok'un ardından dün Yusuf Yazıcı'yı sağ kanatta oynattı.

Böylece en son 2019 yılında Rizespor ile deplasmanda oynanan maça ilk 11'de başlayan Yusuf, 3.5 yıl sonra 11'de görev aldı. Ancak vasat bir görüntü çizince 60'ta yerini Umut'a bıraktı. Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı sürede 2 şut çekerken isabet bulamadı. 23 kez topla buluştu. 13 pas verdi. Yüzde 61.5 pas isabeti sağladı. Rakipten top kapamadı.

EVDE YENİLMİYOR

Trabzonspor liderlik şansını kaçırdı ancak evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 29 Süper Lig maçını (18G- 11B) kaybetmedi. Daha uzun bir seriyi en son Ekim 1988- Nisan 1991 arasındaki 43 karşılaşmalık süreçte yakalamıştı.

İSTANBUL TAKIMLARI AKYAZI'DAN ÇIKAMIYOR

Trabzonspor, İstanbul takımlarını konuk ettiği son 9 Süper Lig maçını kaybetmedi. 3 galibiyet alırken, 6 karşılaşma beraberlikle bitti.