Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberleri: Son gün mucizesi Tayyip Talha!
Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:09

Son dakika Beşiktaş haberleri: Son gün mucizesi Tayyip Talha!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Son gün mucizesi Tayyip Talha!

Son dakika Beşiktaş haberleri: 22 yaşındaki oyuncu Tayyip Talha Sanuç, hem Beşiktaş’ın sağ stoper sorununu çözdü hem de gol katkısı sağladı. Siyah-beyazlılar, transferin son gününde aldıkları futbolcudan son derece memnun. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, F.Bahçe ve Giresun maçlarında 11'de sahaya çıkmış ve oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakmıştı. 22 yaşındaki stoperin performansı yüzleri güldürürken, sağ stoperdeki soru işaretleri de ortadan kalktı. İstatistikleriyle de dikkat çeken Tayyip Talha, transfer döneminin henüz başında gündeme gelmiş ancak farklı alternatiflere yönenildiği için son güne bırakılmıştı.

MALİYETİ ÇOK DÜŞÜK, KATKISI MAKSİMUM

Genç oyuncunun başarılı performansı sonrası yöneticiler, "Keşke vakit kaybetmeden daha erken alsaymışız" yorumlarında bulundu. Taraftarlar ise sadece 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Tayyip Talha'yı, en iyi fiyat/performans transferi olarak görüyor. Teknik direktör Valerien İsmael'in de genç oyuncunun transferinden çok memnun kaldığı ve bu konuda idarecilere, "Yaşına göre çok olgun ve soğukkanlı. Dikkatli oynuyor, konsantrasyon kaybı yaşamıyor ve çalışma seviyesi üst seviyede. Bizim elimizi son derece rahatlattı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

4 MADDEDE TAYYİP TALHA

Bu sezon Beşiktaş'ta 4 maçta forma giyen Tayyip Talha, savunmada takımının en az çalım yiyen (1) oyuncusu oldu.
Rakip ataklarda da başarılı olan genç stoper, 11 top uzaklaştırmayla Beşiktaş'ın bu alanda en iyi üçüncü ismi olarak dikkat çekti.
Tayyip Talha, 1 kez top kaptırarak siyah-beyazlıların yine enleri arasında yerini aldı.
1.88 boyu olan futbolcu, 16 hava topu mücadelesine girip 10'unu kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den Kabine yeni asgari ücret 2023 ve enflasyon mesajı: Asgari ücret ne kadar olacak?
Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için kritik adım!
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çağrı: Adaların silahsızlandırılması meselesini Divan'a taşı
Akılalmaz mesajı gerçek sanan Ruhat Mengi alay konusu oldu
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
Avrupa iyice karıştı! Fransa'dan 'Zorla çalıştırın' talimatı: Karşı çıkana hapis...
SÖZLEŞMELİYE KADRO gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor ve son durum ne? 2022 Sözleşmeliye kadro konusunda son rötuşlar!
BİM aktüel ürünlerinde dev indirimin ilk günü bugün başladı! BİM 11-14 Ekim 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında!
Kadıköy'de başörtülü bir kadın kafeden kovuldu! Pes dedirten sözler: İstediğiniz yere şikayet edin
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Son gün mucizesi Tayyip Talha!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA