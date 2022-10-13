Devler Ligi’nde çılgın gece

C.Brugge’ün kalecisi Mignolet 9 kurtarışla A.Madrid’e geçit vermedi. Salah, 6 dakikada hat-trick yaparak tarihe geçti. Barça ile Inter’in düellosu 3-3 bitti
Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ün rüya gibi serüveni devam ederken, 4. maçlar müthiş heyecana sahne oldu. B Grubu'nda AtleticoMadrid ile deplasmanda 0-0 berabere kalanC.Brugge, yenilmezliğini sürdürürken 10 puanlaliderliğini garantiledi ve tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselmeyi başardı. Belçika ekibinin 34 yaşındaki kalecisi Mignolet, 9 kurtarışla kahraman oldu. C Grubu'nda Barcelonaile Inter'in nefes kesen düellosu 3-3 beraberebitti. Levandowski, 90+2'de attığı golleKatalanlar'ı elenmekten kurtardı. Bayern Münih de V.Plzen'i 4-2 geçerek 12 puanla son 16'ya kaldı. A Grubu'nda ise Liverpool, rakip sahada Rangers'ı 7-1'le topa tutup bileti garantiledi. 6 dakika 13saniyede hat-trick yapan Salah, Şampiyonlar Ligitarihinin en hızlı hat-trick'ini yaptı. Napoli evinde Ajax'ı 4-2 devirip 12 puanla üst tura adını yazdırdı.