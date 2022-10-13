Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Trabzonspor, Monaco'yu konuk ediyor! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 13.10.2022 20:21 Son Güncelleme: 13.10.2022 20:37

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Monaco'yu konuk ediyor! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Monaco’yu konuk ediyor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçlar almaktan uzak kalan Trabzonspor, H Grubu'nun dördüncü maçında Fransız ekibi Monaco'yu konuk ediyor. Saat 22.00'de başlayacak mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak.

TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan - Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren - Gbamin, Hamsik, Bakasetas - Djaniny, Bardhi - Umut

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder.

Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin duyurdu
Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2022: Magnum Maserati çekiliş ve kura sonuçları son dakika açıklandı! İşte asil ve yedek sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
Son dakika: Torba yasa teklifi komisyonda! Hemen her kesimi ilgilendiriyor
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada...
Halis Toprak'ın damadı oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! Ev sahibi ile icralık oldu!
Putin'in Türkiye açıklaması Bahadır Erdem ve Nevşin Mengü'yü rahatsız etti! Tepki çeken paylaşımlar...
SON DAKİKA | Nisa bebekten kahreden haber! sokağa terk eden annenin cezası da belli oldu
Son dakika: 'Kıyameti koparacak' iddia! Kırım Köprüsü'ndeki patlama ile ilgili şok görüntü! ABD'nin sualtı drone'u...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Trabzonspor, Monaco'yu konuk ediyor! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA