Son dakika haberleri: Trabzonspor, Monaco’yu konuk ediyor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak.

TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan - Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren - Gbamin, Hamsik, Bakasetas - Djaniny, Bardhi - Umut

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder.

Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.