Turkcell ile büyük zirve

Türkiye Futbol Federasyonu ve A MilliTakımın ana sponsoru Turkcell'in GenelMüdürü Murat Erkan, Türkiye FutbolFederasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yiziyaret etti. Riva'daki TFF Hasan Doğan MilliTakımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşengörüşmede TFF Başkan Vekilleriİbrahim Burkay, Murat Aksu ve AlkınKalkavan, Yönetim Kurulu Üyesi HamitAltıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş veGenel Sekreter Yardımcısı Murat Dülge ileTurkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmailÖzbayraktar yer aldı. Buluşmada sponsorlukanlaşmasının uzatılmasına dair yeni şartlardagörüşüldü. Turkcell ile A Milli Takımın işbirliğinin devam edeceği öğrenildi.