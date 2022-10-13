Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Turkcell ile büyük zirve
Giriş Tarihi: 13.10.2022

Turkcell ile büyük zirve

Turkcell ile büyük zirve
Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takımın ana sponsoru Turkcell'in Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekilleri İbrahim Burkay, Murat Aksu ve Alkın Kalkavan, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Murat Dülge ile Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar yer aldı. Buluşmada sponsorluk anlaşmasının uzatılmasına dair yeni şartlarda görüşüldü. Turkcell ile A Milli Takımın iş birliğinin devam edeceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Putin'in Türkiye açıklaması Bahadır Erdem ve Nevşin Mengü'yü rahatsız etti! Tepki çeken paylaşımlar...
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
SON DAKİKA: ABD'nin F-16 kararı Yunanistan'ı karıştırdı! Çipras, Miçotakis'i topa tuttu: Bu ciddi bir yenilgi...
Son dakika: AK Parti'nin son oy oranı ne? Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen duyurdu
Magnum çekiliş sonuçları isim isim kazananlar listesi sorgulama ekranı: 2022 Magnum Maserati sonuçları açıklandı
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın 3 ve 4. eleme adayları
Sözcü’nün iki yüzü! Fotoğraf oyunu deşifre oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan tabela oyunu: 15 yıllık yurdu yeniden açtı
İstanbul'da İETT şoförü dehşeti! Doktora yumruklar savurdu
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den Kabine FLAŞ asgari ücret 2023 ve enflasyon mesajı! Asgari ücret ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkcell ile büyük zirve
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA