Abdullah Avcı, Avrupa karnesine tarih yazdı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 4'üncü maçında Fransız rakibi Monaco'yu sahasında 4-0 yenerek grupta önemli avantaj kazandı. Monaco ile oynanan ilk karşılaşmadaki 3-1'lik mağlubiyeti sahasında telafi eden bordo mavililer, Avrupa Ligi'nde de teknik direktör Abdullah Avcı ile ikinci galibiyetini elde etti.

TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİ TARİHE GEÇTİ

Monaco zaferi Fransa basınında büyük yankı bulurken, bordo-mavililer Avrupa kupalarında grup aşamasındaki en farklı galibiyetini de aldı. Trabzonspor'un Avrupa karnesinde tarihi gece olarak geçen karşılaşmada, bordo-mavililer Avrupa kupalarındaki bir grup maçında 2014 yılı Kasım ayında oynanan Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv maçından bu yana ilk kez rakibine 3'ten fazla gol attı.

AVCI, KARNESİNE TARİH YAZDIRDI

Monaco'ya karşı alınan 4-0'lık galibiyet, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesine tarihi zafer olarak geçti. Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımdaki kariyeri boyunca UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Konferans Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda 2 olmak üzere çıktığı toplam 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

AVCI'NIN AVRUPA'DAKİ EN FARKLI GALİBİYETİ

Bu sezon Avrupa Ligi'nde boy gösteren takımının başında Ferencravos'a 3-2, Monaco'ya 3-1 Avcı, Avrupa Ligi'ndeki en farklı galibiyetini de Monaco'ya karşı yaşadı. Medipol Başakşehir'in hocası olduğu 2017 yılında Ludogorets'i 2-1, Braga'yı 2-1, Beşiktaş'ta görev yaptığı 2019 yılında Slovan Bratislava'yı 2-1, Trabzonspor'da ise Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden tecrübeli teknik adam, 4-0'lık Monaco zaferini karnesine zafer olarak yazdırdı. Kariyeri boyunca Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile 15 kez Avrupa Ligi'nde maça çıkan Avcı toplam 5 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

MONACO'DA TARİHE GEÇEN HEZİMET

Fransa ekibinin Trabzonspor karşısında aldığı 4-0'lık farklı mağlubiyet, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Monaco mağlubiyetin ardından büyük eleştiri alırken, Trabzonspor'un galibiyeti 'Monaco tokat yedi', 'Trabzon'da suya battı', 'Monaco, Trabzon'da aşağılandı' başlıklarıyla verildi. Dev kulüp, Avrupa kupalarında çıktığı 211 maçtaki en farklı ikinci mağlubiyetini dün akşam Trabzonspor karşısında yaşadı. Fransa ekibi 2018 yılı Kasım ayında Belçika ekibi Club Brugge'ye karşı oynadığı maçta da 4-0'lık ağır bir yenilgi almıştı.

MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN SAKATLIK

Monaco'da dün akşamki mücadeleye ilk 11'de başlayacak olan Badiashile karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen ısınmada sakatlık yaşadı. Teknik direktör Philippe Clement, maça dakikalar kala Badiashile yerine Sarr'ı ilk 11'e dahil etti. Badiashile'nin sakatlığıyla ilk 11'de yer bulan Sarr, maçta kendi kalesine gol atarak Monaco'nun tarihindeki en ağır deplasman yenilgilerinden birisini almasına ortak oldu.