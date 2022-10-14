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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Yiğidom benim

Yiğidom benim
Konferans Ligi'nde Demir Grup Sivasspor, ilk maçta 4-3 yenildiği Ballkani'yi geriye düştüğü mücadelede 2-1 yıkarak rövanşı aldı. İlk devrede etkisiz bir oyun ortaya koyan Yiğido, Kosova ekibinin baskısına dayanamadı. 36. dakikada Thaçi'nin gelişine sert vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. İkinci yarıda dört değişiklikle rakibi boğan Rıza Çalımbay'ın ekibi, bunun meyvesini de aldı. Oyuna sonradan aldığı Hakan Arslan ile eşitliği sağladı. 9 dakika sonra bu sefer Angielski sahneye çıkıp Sivasspor'u galibiyete uçurdu. Yiğido bu zaferle grupta puanını 7'ye yükseltip averajla ikinci sıraya tırmandı

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Yiğidom benim
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