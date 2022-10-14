Yiğidom benim

Konferans Ligi'nde Demir Grup Sivasspor, ilk maçta 4-3 yenildiği Ballkani'yi geriye düştüğü mücadelede 2-1 yıkarak rövanşı aldı. İlk devrede etkisiz bir oyun ortaya koyan Yiğido, Kosova ekibinin baskısına dayanamadı. 36. dakikadaThaçi'nin gelişine sert vuruşuağlarla buluştu: 1-0. İkinci yarıda dört değişiklikle rakibi boğan Rıza Çalımbay'ın ekibi, bunun meyvesini de aldı. Oyuna sonradan aldığıHakan Arslan ile eşitliği sağladı.9 dakika sonra bu sefer Angielskisahneye çıkıp Sivasspor'u galibiyeteuçurdu. Yiğido bu zaferle grupta puanını 7'ye yükseltip averajla ikinci sıraya tırmandı