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Giriş Tarihi: 15.10.2022 10:58 Son Güncelleme: 15.10.2022 11:00

Beşiktaş'ta 3. yerli soru işareti! Tayfur mu, Salih mi?

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta 3. yerli soru işareti! Tayfur mu, Salih mi?

Beşiktaş'ta Valerien İsmael, Ersin ve Tayyip Talha dışında görev vereceği 3. yerli oyuncu için henüz kararını veremedi. Fransız çalıştırıcı, Tayfur Bingöl ile sakatlıktan yeni dönen Salih Uçan arasında kaldı.

Ligde Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael kadro kararsızlığı yaşıyor. Kalede Ersin ve stoperde Tayyip Talha dışında görev vereceği 3. yerli oyuncu için henüz kararını veremeyen Fransız çalıştırıcı, Tayfur Bingöl ile sakatlıktan yeni dönen Salih Uçan arasında kaldı.

Ghezzal'ın geri dönüşüyle birlikte Tayfur'u, Masuaku'nun yerine sol beke çekmeyi gündemde tutan tecrübeli hoca, Dele Alli'yi her ne kadar oynatmak istese de 3. yerli için o bölgede Salih'i de değerlendirebilir.

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Beşiktaş'ta 3. yerli soru işareti! Tayfur mu, Salih mi?
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