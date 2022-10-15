Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor’u 3-0 mağlup etti!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaştı.
Zorlu karşılaşmayı Adrea Pirlo'nun ekibi 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Steven Caulker, 45+3. dakikada Fabio Borini ve 90+8. dakikada Mbaye Diagne penaltıdan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Karagümrük, uzun süren galibiyet hasretine son vererek 9 puanla 12. sıraya yükseldi.
Hatayspor ise Volkan Demirel yönetiminde ilk kez kaybederken, 7 puanla 18. sırada kaldı.