Lider Adana Demirspor Kasımpaşa’yı farklı geçti! Gol yememe serisi sona erdi...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor, son üç haftada yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Konuk ekipte Youness Belhanda performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Faslı oyuncu bir gol atıp iki de asist yaptı.

Adana Demirspor, üst üste 7. maçında da yenilgi yüzü görmezken; bu galibiyetin ardından puanını 21 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 13 puanda kaldı.