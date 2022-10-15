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Giriş Tarihi: 15.10.2022 19:11 Son Güncelleme: 15.10.2022 19:13

Lider Adana Demirspor Kasımpaşa'yı farklı geçti! Gol yememe serisi sona erdi...

Lider Adana Demirspor Kasımpaşa’yı farklı geçti! Gol yememe serisi sona erdi...

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor’u konuk etti. Adana temsilcisi sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmayı başarırken Kasımpaşa, 2 maç aradan sonra kalesinde gol gördü. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor, son üç haftada yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Konuk ekipte Youness Belhanda performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Faslı oyuncu bir gol atıp iki de asist yaptı.

Adana Demirspor, üst üste 7. maçında da yenilgi yüzü görmezken; bu galibiyetin ardından puanını 21 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 13 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalana Celina'nın vuruşunda Ertaç meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Penaltı noktasının gerisine düşen topa bu kez Bahoken vurdu, meşin yuvarlak savunmadaki Svensson'dan döndü.

34. dakikada Stambouli'nin ceza sahasına gönderdiği ortada altıpas içindeki Samet Akaydın meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Kale sahasında uygun durumda bulunan Emre Akbaba'nın vurduğu meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

37. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan kale çizgisine yakın bir bölgeden Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Sol kanatta meşin yuvarlağı alan Stambouli'nin yerden ortasında penaltı noktası gerisine gelen topa bekletmeden vuran Belhanda ağları havalandırdı: 0-1.

40. dakikada Adana temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta kullanılan taç sonrasında ceza sahasına giren Belhanda, meşin yuvarlağı Akintola'ya aktardı. Penaltı noktası gerisindeki bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısı 2-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada pasla kullanılan korner atışında Celina ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta çıktı.

54. dakikada Hajradinovic'in pasında savunmanın arkasına sarkan Bahoken çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Ertaç 2 hamlede topu kontrol etti.

56. dakikada Ben Ouannes'in soldan ceza sahasın gönderdiği ortada savunmadan seken top Aytaç'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlağı önünde bulan Bahoken düzeltip vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-2

64. dakikada Belhanda'nın pasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru süratle ceza sahasına girdi ve rakibinden sıyrılıp sert vurarak topu ağlara gönderdi. 1-3

86. dakikada Sadık'ın sektirdiği top Yusuf Sarı'nın önünde kaldı. Bu futbolcu topla birlikte ceza sahasına girip müsait pozisyondaki Ndiaye'ye çıkardı. Ndiaye yerden bir vuruşla farkı 3'e çıkardı. 1-4

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Lider Adana Demirspor Kasımpaşa'yı farklı geçti! Gol yememe serisi sona erdi...
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