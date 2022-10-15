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Giriş Tarihi: 15.10.2022 23:00 Son Güncelleme: 15.10.2022 23:02

Okan Buruk'tan maç sonu flaş açıklamalar! "Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor"

Okan Buruk’tan maç sonu flaş açıklamalar! Galatasaray’ın hakkı yıllardır yeniliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1'lik Kayserispor mağlubiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Barış Alper Yılmaz'ın iptal edilen golüyle ilgili söylemlerde bulunan Buruk, "Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor" dedi. İşte açıklamanın tamamı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarının tamamı...

"VAR TÜRKİYE'DE ÇALIŞMIYOR"

El pozisyonu vardı. Ancak VAR, Türkiye'de yine çalışmadığını ortaya koydu. Mevcut düzendeki VAR hakemleri yetersiz ve tehlikeli. Golümüz VAR'dan döndü. Ancak rakip ceza sahasında elle oynama da penaltı. Orta hakem uyarılmalıydı. Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk.

Türkiye'de Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor.

Hakem atamaları, Galatasaray'ı sinir etmek için yapılıyor. Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu. Bunda artık kötü niyet arıyorum. Uzatma süresinde kaleciye bir sarı kart bile çıkmadı. Türk futbolunun en büyük sıkıntısı hakemler. Bugün bir kez daha ortaya çıktı.

"TARAFTARLAR MERAK ETMESİN"

Galatasaray taraftarı merak etmesin. Daha ligin 10. haftası, şampiyonluk yolunda yara aldık ama tedavi edeceğiz. Bize güvensinler, oyuncularımıza güvensinler. Tekrar aynı havayı yakalayacağız. Şampiyonluk inancımızdan vazgeçmeyeceğiz ama daha iyi oynayacağız. Yolun sonunu şampiyonluk olarak görüyoruz.

VAR'dan her hafta şikayet eden hakemler var. Bu VAR hakemleri istenildiği gibi kullanılmaya başlandı. Bundan en çok etkilenen Galatasaray. Galatasaray'a karşı bir oluşum var. Bunu net şekilde görüyoruz.

Barış Alper Yılmaz'ın elini görüyorsunuz, o zaman penaltıyı da göreceksiniz. Sacha Boey'in ayağına gelen darbeyi de göreceksiniz. Görmüyorsanız, bu işi yapmayacaksınız. Bu çocuk oyuncağı değil! VAR sistemi işlemiyor, bunu bir kez daha gördük.

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Okan Buruk'tan maç sonu flaş açıklamalar! "Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor"
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