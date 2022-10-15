Okan Buruk'tan maç sonu flaş açıklamalar! "Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor"

Hakem atamaları, Galatasaray'ı sinir etmek için yapılıyor. Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu. Bunda artık kötü niyet arıyorum. Uzatma süresinde kaleciye bir sarı kart bile çıkmadı. Türk futbolunun en büyük sıkıntısı hakemler. Bugün bir kez daha ortaya çıktı.

"TARAFTARLAR MERAK ETMESİN"

Galatasaray taraftarı merak etmesin. Daha ligin 10. haftası, şampiyonluk yolunda yara aldık ama tedavi edeceğiz. Bize güvensinler, oyuncularımıza güvensinler. Tekrar aynı havayı yakalayacağız. Şampiyonluk inancımızdan vazgeçmeyeceğiz ama daha iyi oynayacağız. Yolun sonunu şampiyonluk olarak görüyoruz.