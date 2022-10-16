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Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:26

Ankaragücü'nün milli kalecisi Gökhan Akkan, Fenerbahçe maçında 3 puana odaklandı

AA
Ankaragücü’nün milli kalecisi Gökhan Akkan, Fenerbahçe maçında 3 puana odaklandı

Ankaragücü'nün milli kalecisi Gökhan Akkan, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe karşısında 3 puan almak istediklerini söyledi.

Transferin son günü Çaykur Rizespor'dan kiralanan 27 yaşındaki kaleci, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu dile getiren Gökhan, "Son dönemde aldığımız galibiyetler bizim için önemli. Son maçta aldığımız 3 puanla bir iki basamak daha yukarı çıktık. Biraz takıma geç katıldım ama herkes çok çabuk kaynaşmamı sağladı. Son haftalarda gelen iki galibiyet bize moral verdi. Fenerbahçe'yi de yenerek hak ettiğimiz sıralara doğru çıkmak istiyoruz" dedi.

Ligin en golcü takımına karşı oynayacaklarını da hatırlatan sarı-lacivertli kaleci, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Değerlendirmeleri, analizleri yaptık. Hücuma nasıl engel oluruz, çalıştık. Fenerbahçe çok formda bir takım. Maça iyi hazırlandık" diye konuştu.

"YUVAMA DÖNDÜM"
Gökhan Akkan, birçok teklife rağmen MKE Ankaragücü'ne gelerek yuvasına döndüğünü dile getirdi. Altyapısından yetiştiği MKE Ankaragücü'ne dönmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Gökhan, "Burası benim evim. Ankaragücü'nde oynadığım dönemde çok farklı hisler yaşamıştım. Döndüğümde de aynı duygular hatta daha fazlası var. Elimden geleni yapıp takımı ileri taşımak istiyorum. Transfer süreci uzun bir süreçti. Birçok takımdan teklif geldi. Hayırlısı olan Ankaragücü'ymüş, yuvama döndüm. Geçmişte olanların pek önemi yok. Bu takımı en üste taşımak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'na tekrar çağrılmak için elinden geleni yağacağını vurgulayan Gökhan, "En büyük hedefim tekrardan milli takıma gidip o şanlı formayı giymek. Üstüne koyarak giderek tekrardan o formayı alacağımı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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Ankaragücü'nün milli kalecisi Gökhan Akkan, Fenerbahçe maçında 3 puana odaklandı
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