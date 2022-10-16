Inter, Salernitana’yı rahat geçti! Hakan Çalhanoğlu müthiş oynadı

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta şampiyonluk adaylarından Inter, orta sıralardaki Salernitana'yı konuk etti. Ev sahibi takım, 14. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Inter, 58. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun derinlemesine uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Nicolo Barella ile skoru 2-0'a getirdi.

Bu arada, maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 89. dakikada yerini Matteo Darmian'a bıraktı. Maçta başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Inter, haftalar sonra ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Mavi-siyahlı takım, puanını 18'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı. Inter, 24 puanlı Atalanta'nın 6 puan gerisinde bulunuyor. Salernitana ise ligdeki 4. yenilgisini Inter'den alırken, 10 puanla 12. sırada kaldı.