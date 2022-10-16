Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Inter, Salernitana'yı rahat geçti! Hakan Çalhanoğlu müthiş oynadı
Giriş Tarihi: 16.10.2022 16:46

Inter, Salernitana'yı rahat geçti! Hakan Çalhanoğlu müthiş oynadı

AA
Inter, Salernitana’yı rahat geçti! Hakan Çalhanoğlu müthiş oynadı

Serie A'nın 10. haftasında Inter, konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 yendi. 89 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının ikinci golünde asisti yapan isim oldu.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta şampiyonluk adaylarından Inter, orta sıralardaki Salernitana'yı konuk etti. Ev sahibi takım, 14. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Inter, 58. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun derinlemesine uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Nicolo Barella ile skoru 2-0'a getirdi.

Bu arada, maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 89. dakikada yerini Matteo Darmian'a bıraktı. Maçta başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Inter, haftalar sonra ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Mavi-siyahlı takım, puanını 18'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı. Inter, 24 puanlı Atalanta'nın 6 puan gerisinde bulunuyor. Salernitana ise ligdeki 4. yenilgisini Inter'den alırken, 10 puanla 12. sırada kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunanistan'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki!
Son Dakika: O sözleri yürekleri sızlattı: "Ben bu acıya dayanamam" Bartın Amasra'daki maden ocağı faciasında babasının kurtarılmasını bekleyen genç...
SON DAKİKA! Maden şehidinin oğluyla son paylaşımı yürek burktu... Ölmeden bir gün önce paylaştı
SON DAKİKA | Kadıköy Fikirtepe'de korkutan rezidans yangını: Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
Son dakika | Bakan Dönmez: Yangın devam ediyor, alanı kapatma kararı aldık
İstanbul Havalimanı yolunda kaza: Hostesleri taşıyan araç bariyerlere saplandı!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Putin’in sözlerinin ardından gündeme geldi! Meğer Türk bilim insanları projeyi aylar öncesinden hazırlamış...
ARKADAŞINA GÖNDER
Inter, Salernitana'yı rahat geçti! Hakan Çalhanoğlu müthiş oynadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA