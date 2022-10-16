Yasak var pes etmek yok!

Transfer yasağı nedeniyle bu sezon kadrosuna yeni isim katamayan Yukatel Kayserispor, çok sayıda flaş ismi alan Galatasaray'ı dün gece yıktı. Çağdaş Atan yönetiminde dar kadrosuna rağmen ligin mücadeleci ekiplerinden biri olarak gösterilen sarı-kırmızılı takım, renktaşını İstanbul'a eli boş gönderdi.Özellikle sağ bekte oynayan Onur Bulut, attığı şık golle alkış alırken,ayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray galibiyeti sonrası oyuncularına teşekkür etti. 42 yaşındaki çalıştırıcı,diye konuştu.