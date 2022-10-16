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Giriş Tarihi: 16.10.2022

Yasak var pes etmek yok!

Yasak var pes etmek yok!

Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Kayserispor, yıldızlar karması Galatasaray’a futbol dersi verdi

Transfer yasağı nedeniyle bu sezon kadrosuna yeni isim katamayan Yukatel Kayserispor, çok sayıda flaş ismi alan Galatasaray'ı dün gece yıktı. Çağdaş Atan yönetiminde dar kadrosuna rağmen ligin mücadeleci ekiplerinden biri olarak gösterilen sarı-kırmızılı takım, renktaşını İstanbul'a eli boş gönderdi. Bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik 4 yenilgi alarak 16 puan toplayan Kayseri temsilcisi, dünkü karşılaşmada 11 şutla en çok şut çektiği ilk yarıyı oynadı. Özellikle sağ bekte oynayan Onur Bulut, attığı şık golle alkış alırken, Kayserispor ikinci yarıda da çok sayıda net fırsat yakaladı.

'BİR HAYAL KURUYORUZ'
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray galibiyeti sonrası oyuncularına teşekkür etti. 42 yaşındaki çalıştırıcı, "İyi mücadele ettik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Transfer tahtasının kapanmasıyla herkesin kesin küme düşer gözüyle baktığı bir Kayserispor vardı. Çok çalışıyoruz, bir hayal kuruyoruz. Çünkü bizim hayallerimiz bütçelerden büyük" diye konuştu.

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Yasak var pes etmek yok!
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