Yasak var pes etmek yok!

Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Kayserispor, yıldızlar karması Galatasaray’a futbol dersi verdi
Transfer yasağı nedeniyle bu sezon kadrosuna yeni isim katamayan Yukatel Kayserispor, çok sayıda flaş ismi alan Galatasaray'ı dün gece yıktı. Çağdaş Atan yönetiminde dar kadrosuna rağmen ligin mücadeleci ekiplerinden biri olarak gösterilen sarı-kırmızılı takım, renktaşını İstanbul'a eli boş gönderdi. Bu sezon ligde oynadığı 10maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik4 yenilgi alarak 16 puantoplayan Kayseri temsilcisi,dünkü karşılaşmada 11şutla en çok şut çektiği ilkyarıyı oynadı. Özellikle sağ bekte oynayan Onur Bulut, attığı şık golle alkış alırken, Kayserispor ikinci yarıdada çok sayıda netfırsat yakaladı.
'BİR HAYAL KURUYORUZ' Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray galibiyeti sonrası oyuncularına teşekkür etti. 42 yaşındaki çalıştırıcı, "İyimücadele ettik. Oyuncularımla gurur duyuyorum.Transfer tahtasının kapanmasıyla herkesin kesinküme düşer gözüyle baktığı bir Kayserispor vardı.Çok çalışıyoruz, bir hayal kuruyoruz. Çünkü bizimhayallerimiz bütçelerden büyük" diye konuştu.