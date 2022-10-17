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Giriş Tarihi: 17.10.2022 08:59 Son Güncelleme: 17.10.2022 09:03

Hull City - Birmingham maçında skandal! Direk boyları uzatıldı...

Hull City - Birmingham maçında skandal! Direk boyları uzatıldı...

İngiltere Championship'te kale direği skandalı yaşandı. Championship ekibi Hull City, evinde Birmingham'ı konuk etti. Maça, kale direklerinin boyunda yaşanan sorun damga vurdu. Karşılaşma uzun uğraşlar sonucu 20 dakika geç başladı. İşte o anlar...

İngiltere Championship takımlarından Hull City ile Birmingham City arasındaki karşılaşmaya, kale direklerinin boyunda yaşanan sorun damga vurdu.

Birmingham City'nin deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşma öncesi, kale direklerinin olması gerekenden 5 santimetre daha uzun olduğu, hakem tarafından tespit edildi.

Sahaya maç öncesinde giren teknisyenlerin yoğun uğraşları sonucunda direkler kesilerek normal boyuta getirildi ve karşılaşma, yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.

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Hull City - Birmingham maçında skandal! Direk boyları uzatıldı...
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