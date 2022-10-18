Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Serhat Akın, Jorge Jesus ve Fenerbahçe'yi sayıkladı! "Narkoz kafası nasıl?"
Giriş Tarihi: 18.10.2022 14:34

Serhat Akın, Jorge Jesus ve Fenerbahçe'yi sayıkladı! "Narkoz kafası nasıl?"

Serhat Akın, Jorge Jesus ve Fenerbahçe’yi sayıkladı! Narkoz kafası nasıl?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ın ameliyat sonrası görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu. Sevgilisi Cemre Uyanık'ın çektiği görüntülerde Serhat Akın, "Narkoz kafası nasıl?" sorusuna, "Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrılmış gibi hissediyorum şu an" cevabını veriyor.

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Serhat Akın operasyon geçirdi. Sevgilisi Cemre Uyanık, Serhat Akın'ın ameliyat sonrasında narkoz etkisi altındaki halini paylaştı.

Jesus ve Fenerbahçe'yi sayıkladı | Video

"NARKOZ KAFASI NASIL?"
Uyanık'ın paylaştığı videoda Serhat Akın, "Narkoz kafası nasıl?" sorusuna, "Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrılmış gibi hissediyorum şu an. Başka bir şey yok" cevabını verdi.

Serhat Akın, daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Boğalar kolay kolay devrilmez. İyi dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ünlü televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti!
SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan flaş açıklama! Büyük müjdelerimiz var: 28 Ekim'de Başkan Erdoğan açıklayacak
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'dost ateşi': Etrafında haddinden fazla Amerikancı var
Bakan Bilgin'den 2023 Asgari ücret zammı açıklaması geldi! En kapsamlı müdahaleyi yapacağız!
Son dakika | ABD'den Yunanistan'a soğuk duş: Ege'de taraf tutmuyoruz
Son dakika: 52 madde TBMM'de kabul edildi! Kovid maske cezaları ve KYK kredi faizleri siliniyor
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı öncesi yeni TL hamlesi! Oran yükseltildi: 2023'te de devam edecek
Torba yasada neler var? 2022 Sicil affı, KYK faizleri, Basın Kanunu Torba yasa kapsamında mı, kredi kartı borçları silinecek mi, maddeleri nelerdir?
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
Sosyetenin konuştuğu düğündeki ilginç detay! Düğün fotoğrafçısı out, yeni moda düğün ressamı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Serhat Akın, Jorge Jesus ve Fenerbahçe'yi sayıkladı! "Narkoz kafası nasıl?"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA