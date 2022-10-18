Serhat Akın, Jorge Jesus ve Fenerbahçe'yi sayıkladı! "Narkoz kafası nasıl?"

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Serhat Akın operasyon geçirdi. Sevgilisi Cemre Uyanık, Serhat Akın'ın ameliyat sonrasında narkoz etkisi altındaki halini paylaştı.

Jesus ve Fenerbahçe'yi sayıkladı | Video

"NARKOZ KAFASI NASIL?"

Uyanık'ın paylaştığı videoda Serhat Akın, "Narkoz kafası nasıl?" sorusuna, "Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrılmış gibi hissediyorum şu an. Başka bir şey yok" cevabını verdi.

Serhat Akın, daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Boğalar kolay kolay devrilmez. İyi dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.