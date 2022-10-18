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Giriş Tarihi: 18.10.2022 13:49

Trabzon'da mutlu Yunanlılar: Bakasetas ve Siopis

Trabzon’da mutlu Yunanlılar: Bakasetas ve Siopis

Trabzonspor’un Yunan futbolcuları Bakasetas ve Siopis, yaşam tarzlarıyla Trabzon'da mutlu olduklarını belirtirken, performanslarıyla da dikkat çekiyorlar.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonluğa önemli katkı sağlayan oyuncuların başında Bakasetas ve Siopis geliyor. Yunan futbolcuların Trabzon'daki mutlu yaşamları performanslarına da yansıyor. Türkiye'de, Alanyaspor'da başlayan birliktelikleri Trabzonspor'da devam eden Bakasetas ile Siopis'in bağlılıkları da dikkat çekiyor.

Bakasetas, bu sezon 16 karşılaşmada Trabzonspor formasını giydi. Söz konusu maçlarda 6 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, bin 246 dakika sahada kaldı ve 7 asist yaptı. Bu sezon on numara pozisyonda daha çok forma giyen başarılı futbolcu, uzak mesafeden bulduğu gollerle takıma önemli katkı sağladı.

Bordo-mavililerin sıkıntı yaşadığı dönemlerde enerjisiyle devreye girerek takım arkadaşlarına moral veren Siopis, sempatik tavırları ve hareketleriyle antrenmanların neşeli geçmesi için elinden geleni yapıyor.

Bakasetas'ın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Siopis, "Hem saha içinde hem de saha dışında benim hayatımda önemli bir yeri var. Benim için yaptıkları dostluktan daha öte şeyler" dedi.

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Trabzon'da mutlu Yunanlılar: Bakasetas ve Siopis
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