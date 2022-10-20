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Giriş Tarihi: 20.10.2022

Altın Top’u 10 milyon liralık saatiyle aldı

Altın Top’u 10 milyon liralık saatiyle aldı
HER yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'un (Altın Top) ödül töreninde futbolcular şıklıklarıyla adından söz ettirdi. Ballon d'Or'u kazanan Fransız yıldız Karim Benzema, 540 bin dolar (10 milyon TL) değerindeki Richard Mille RM65-01 marka saatiyle geceye damgasını vurdu. PSG'li futbolcu Kylian Mbappe, 15 bin 600 dolarlık (278 bin TL) Hublot Big Bang saat takarken, Galatasaray'ın eski oyuncusu Didier Drogba da Richard Mille markasının 188 bin dolar (3.5 milyon TL) değerindeki saatini koluna geçirdi.

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Altın Top’u 10 milyon liralık saatiyle aldı
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