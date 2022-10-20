Altın Top’u 10 milyon liralık saatiyle aldı

HER yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'un (Altın Top) ödül töreninde futbolcular şıklıklarıyla adından söz ettirdi. Ballon d'Or'u kazanan Fransız yıldız, 540 bin dolar (10 milyon TL) değerindeki Richard Mille RM65-01 marka saatiyle geceye damgasını vurdu. PSG'li futbolcu, 15 bin 600 dolarlık (278 bin TL) Hublot Big Bang saat takarken, Galatasaray'ın eski oyuncusuda Richard Mille markasının 188 bin dolar (3.5 milyon TL) değerindeki saatini koluna geçirdi.