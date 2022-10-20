Bodrumspor galibiyet serisini katlamak istiyor

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor ligin 10. haftasında kendi evinde Bandırmaspor ile karşılaşacak. Ligde son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı ekip, 17 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Erzurum deplasmanından galip ayrılan Bodrumspor, bu hafta oynayacağı maç ile galibiyet serisini korumak istiyor.

Yalıçiftlik tesislerinde Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başlayan Bodrumspor idman çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Takımda sakatlığından dolayı Dejan ve Onur antrenman çalışmalarında yer almazken bunun dışında eksik oyuncunun bulunmadığı bildirildi. Öte yandan, Bodrumspor yöneticilerinden Zeynel Kılıç ve Hüseyin Gözütok antrenman çalışmalarını yerinde takip etti.

HER MAÇ OLDUĞU GİBİ BU MAÇTA ZOR

Bandırmaspor maçı öncesi değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Geçtiğimiz maç çok zorluydu. İyi başladık, iyi devam ettik. İlk yarı skoru aldıktan sonra ikinci yarı skoru koruma psikolojisi devreye girdi. Bu bilinçli yaptığımız ya da üzerinde durduğumuz bir olay değil. Oynadığımız oyun bizim içi çok önemli, özellikle geçiş oyunlarını çok iyi yaptığımız zaman çok farklı skorlar alabiliyoruz. Takım oyununa uygun hareket ettiğimiz sürece bizim de kalitemiz ortaya çıkıyor. Yaklaşık 1 senedir birlikte oynayan bir takım var. Yeni gelen arkadaşlarda aramıza iyice adapte oldular. İşler iyi gidiyor ama hep söylüyorum bu lig zor ve sıkıntılı bir lig dolayısıyla her zaman iyi olmak zorundasınız. Sakatlarımız var. Dejan sakat, Onur'un sakatlığı tam geçmedi muhtemelen yetişip yetişmeyeceği belli değil. Rakibimiz geçen sene süper ligin eşiğinden dönmüş ve final oynamış bir takım. Kendi takımını koruyup bir tek santraforunu kaybedip eksik gördüğü bölgelere takviye yapıp daha da güçlendi. Bu sene istikrarlı bir grafik çizemedi ama neticesinde bana göre geçen senenin en iyi futbol oynayan 3-4 takımından biri. Her zaman bizim ligimizin kaliteli takımlarından biri, her maç olduğu gibi bu maçta bizim için zor" dedi.

Bodrumspor'un tecrübeli oyuncularından Yekta Kurtuluş, "Hedeflerimizin şuan üzerinde gibi görünüyoruz. Oynadığımız futbolun doğru yerde olduğunu gösteriyor. Biz sezona başlarken doğru takviyelerle ilk 10 hedefiyle başladık. O hedef hala devam ediyor ama bunu Play-off olarak da düşünebiliriz. Maçlara hafta hafta bakıyoruz, oyunumuz geliştirmeye çalışıyoruz. Bu haftada zor bir müsabaka olacak bizim için, zor durumda olan bir takım gibi görünüyor ama aslında geçen senenin finalisti. İçeride oynuyoruz bunun avantajını kullanıp galip gelmek isteyeceğiz. Sakatlığımı atlattım" diye konuştu.

Bahadır Erol ise, "Hedeflediğimiz gibi başladığımızı düşünüyorum. Biz bu mücadeleyle Türkiye'ye de mesaj veriyoruz. Korunan bir kadro var, rakiplerimizin bütçelerinin bizden çok büyük olması ve bunun hiçbir anlam ifade etmemesi bizim açımızdan bir mesaj veriyoruz. 10'da çok iyi mücadele ettik. Beklediğimiz bir şeydi ama bu kadarını bizde düşünmemiştik. Başarılı gidiyor ve bundan sonra da böyle gideceğini düşünüyoruz" diye belirtti.