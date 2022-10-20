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Giriş Tarihi: 20.10.2022

Hatayspor’a şok!

Hatayspor’a şok!

Volkan Demirel’in ekibi, 2. Lig kulüplerinden Düzcespor’a 2-0 mağlup olup Ziraat Türkiye Kupası’na 3. turda veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, TFF 2. Lig kulübü Düzcespor'a 2-0 yenilerek elendi. Konuk takım, mücadelenin 31. dakikasında Emre Gündoğdu'nun sert şutuyla bulduğu golle öne geçti. 49'da Falette, rakibine yaptığı dirsek müdahalesi sonucu direkt kırmızı kart görünce Hatay 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın sonlarına doğru heyecan tavan yaparken, 90+5'te sahneye Eren Karadağ çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, sağ ayağıyla sol köşeye şık bir şut atarken, fileleri havalandırıp Düzcespor'a 4. turu getirdi. Volkan Demirel'in ekibi, kupaya havlu atmanın üzüntüsünü yaşadı.

KUPADA DIĞER SONUÇLAR
KIRKLARELISPOR-52 ORDUSPOR FK...............................................2-0
VAN SPOR FK-ELAZIĞ KARAKOÇAN FK............. 2-3 (UZATMALARLA)
BUCASPOR 1928-ARTVIN HOPASPOR.............................................3-0
KIRŞEHIR FK-İSKENDERUNSPOR....................... 1-0 (UZATMALARLA)
BALIKESIRSPOR-OFSPOR................................................................0-1
ALTINORDU- SAPANCA GENÇLIK.....................................................5-0
UŞAK SPOR-GÜMÜŞHANE SF............................. 4-2 (UZATMALARLA)
NAZILLI BELEDIYE -ARNAVUTKÖY BELEDIYE.................................2-1
GÖZTEPE-KARBEL KARAKÖPRÜ BLD................ 2-0 (UZATMALARLA)
DENIZLISPOR-AYVALIKGÜCÜ BELEDIYE..........................................2-1
ÇORUM FK-ESENLER EROKSPOR.......................4-5 (PENALTILARLA)
ETIMESGUT BELEDIYE-68 AKSARAY BELEDIYE.............................2-0
KEÇIÖRENGÜCÜ-DIYARBEKIRSPOR.................................................4-1
ŞANLIURFASPOR-KARAMAN FK......................................................3-0
BOLUSPOR-FETHIYESPOR................................................................1-0
Y.SAMSUNSPOR-MUŞ 1984 MUŞSPOR...........................................3-0
24ERZİNCANSPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR................................0-1

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Hatayspor’a şok!
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