Hatayspor’a şok!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, TFF 2. Lig kulübü Düzcespor'a 2-0 yenilerek elendi. Konuk takım, mücadelenin 31. dakikasında Emre Gündoğdu'nun sert şutuyla bulduğu golle öne geçti. 49'da Falette, rakibineyaptığı dirsekmüdahalesi sonucu direkt kırmızıkart görünce Hatay 10kişi kaldı. Karşılaşmanın sonlarına doğru heyecan tavan yaparken, 90+5'te sahneye Eren Karadağ çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, sağ ayağıyla sol köşeyeşık bir şut atarken, filelerihavalandırıp Düzcespor'a 4.turu getirdi. Volkan Demirel'in ekibi, kupaya havlu atmanın üzüntüsünü yaşadı.