Murat Özbostan'dan flaş VAR yorumu!  "TFF yönetimi..."

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, VAR sistemine dair bir yazı kaleme aldı. İşte tüm yazı:

Futbolun endüstriyel bir iş kolu haline dönüşmesi, birer yatırım, para alanı olarak görülen yeşil sahaların, hatalardan mümkün olduğunca uzaklaştırılarak adil bir yapıya dönüştürülmesi zorunluluk olmuştu. Hakemler; bu devasa sektör içerisinde, futbolun en önemli üç faktöründen birisi olarak yerini alırken, yapılan büyük hatalar sonrası Video Yardımcı Hakem Sistemi dünyada hayata geçirildi.. Dünyada bu sistemi kullanan bazı ülkelere bir bakalım: Avusturya, Japonya, Belçika, ABD, Brezilya, Çin, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa, Katar, Almanya, İtalya, Yunanistan, İsrail, Hollanda, Polonya, İspanya, İskoçya, Güney Kore, Portekiz, Meksika, Cezayir ve biz.. Sistem genel olarak yüzde 86 başarı sağlarken en çok tartışma Türkiye'de yaşanıyor. Futbol Federasyonu, artan VAR tepkileri üzerine bugün önce medya ile Riva'da bir araya gelecek. Salı gününe de kulüpler davet edildi. Kötü bir fikir değil, bakıldığı zaman...



Fakat sorunlar çözülür mü? Burası soru işareti işte... TFF yönetimi VAR ile orta hakemleri ayırdı. 11 VAR hakemi var. Özgür Yankaya, Alper Çetin, Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Mustafa Öğretmenoğlu, Bülent Birincioğlu, Serkan Tokat, Özgüç Türkalp, Emre Malok, Erkan Engin... Bu ekip maçlarda görev yapıyor. Yetmiyor tabi.. Bir de tecrübe sorunu devreye girince tuhaf hatalar yaşanıyor. Dolayısıyla sorunun temelinde bu varken VAR sistemini, ofsayt çizgilerini anlatmak dertleri bitirmeyecek. Dünyanın başarılı bir şekilde kullandığı bu sistemde bizde arızalar çıkması enteresan. İnsan ve beyin gücünün devreye girmesi, Süper Lig hakemlerinin de tekrar sisteme dahil olmaları gerek. 11 kişilik ekiple koca bir sezon gitmeyecek. Bu net. Dünya Kupası arasında MHK'de yeni bir operasyon olabilir. Mesala Cüneyt Çakır hocalık da yapsın VAR'da da görev alsın! Sonuç olarak; VAR pek çok ülkede kabul görmüş bir sistem olmasına rağmen ülkemizde dâhil olmak üzere, özellikle taraftarlar, medya, kulüpler tarafından hâlâ tam anlamıyla sindirilemedi. Tartışmalar bitmeyecek.. Dünyada teknolojik gelişmelerin gün gün değiştiği bir hayatta futbola dair daha başka hangi sistemler devreye girer bilinmez ama futbolda ve takım olarak oynanan pek çok spor branşında adalet duygusu ağır basıyor.. Net olan bu!