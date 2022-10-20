Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael kararını verdi! Savunma dışında tüm bölgeler...

Beşiktaş'ın, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından taraftar ve camiadan daha fazla eleştiri almaya başlayan teknik direktör Valerien İsmael'in, Hatayspor deplasmanında kadroda köklü bir değişime hazırlandığı öğrenildi. Bu haftaya kadar sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belli olan Fransız hocanın, kale ve savunma dörtlüsü dışında kalan mevkililerde revizyona gitmeyi planladığı belirtildi.

MAÇ GÜNÜNE KADAR AÇIKLAMA YOK

İsmael'in bugünden itibaren başlayacak çalışmalarda orta saha üçlüsü, kanatlar ve santrfor için performanslarını beğendiği isimlere forma vereceği ayrıca 4-2-3-1 ve 4-4-2 dizilişlerini deneyeceği kaydedildi. Oyuncuların çalışma temposu ve hırslarını artırmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, talebelerine ilk 11'de olup olmayacaklarını maç gününe kadar söylemeyeceği de ifade edildi.

CENK TOSUN İHTİMALİ OLDUKÇA YÜKSEK

Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal ve Wout Weghorst'un sakatlıkları bulunuyor. Bu iki oyuncunun dışında formsuz Dele Alli, Josef ve sakatlıktan yeni çıkan N'Koudou'nun da forması garanti altında değil. Gedson Fernandes ve Jackson Muleka'nın yeniden 11'e dönmesi bekleniyor. Trabzonspor maçında sonradan oyuna girip golünü atan Cenk Tosun'un da bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkma ihtimali oldukça yüksek.

CAREW'E HAPİS TEHLİKESİ

Beşiktaş'ın eski golcülerinden John Carew'in başı vergi kaçakçılığı iddiası nedeniyle derde girdi. Açılan soruşturmanın ardından savcılık 43 yaşındaki eski futbolcuya ciddi vergi yolsuzluğundan suçlamada bulundu. 2014-17 yılları arasında ihmalkarlığı olduğunu kabul eden Carew, 2017-19 arasındaki dönemde bilerek ve isteyerek vergi kaçırdığı iddiasına itiraz etti. Toplamda 30 milyon Euro'luk servetini gizlediği konuşulan Carew'in, 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu belirtildi.