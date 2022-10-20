TFF Başkanı Ekşi'den VAR açıklaması! "VAR'ın en iyi uygulandığı ligler arasındayız"

Tüm futbol paydaşlarımıza bize destek olmaları çağrısı yapmak istiyorum. Her puan kaybı sonrası eksik bilgi ve hayali çizgilerle VAR sistemini ve hakemi hedef almak, VAR'ın nerede devreye girip, girmediği, ofsayt çizgisinin nasıl çizildiği, 1 dakikadan az sürede toplanması gereken onlarca kamera görüntüsünün seçim kriterini, kesinlik zaruretini kamuoyuna anlatmak ve VAR sistemini koruyup destek sağlamak içi yardımlarınızı rica ediyoruz."

Başkan Büyükekşi, Türk futbolunun marka değeri için tüm futbol paydaşlarını maddi ve manevi zenginleştirmeyi hedeflediklerini de dile getirerek, "Futbol ailesinin bütün paydaşlarını zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken hepimiz, kulüplerimizin saha içi performanslarını öne çıkaran, fair play odaklı haber akışını, bir bütün olarak pozitif olanı, güzeli, iyiyi öne çıkarmalıyız. VAR sistemini çocukların dahi anlayabileceği şekilde göstermek için bir çizgi film hazırladık." görüşünü sundu.

- VAR SİSTEMİ SUNUMU

Toplantıda, VAR sistemini anlatan kısa bir çizgi film izletildi. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili Murat Ilgaz da VAR sistemiyle ilgili sunumu yaptı.

VAR sisteminde birçok ülkede kullanılan Hawk-eye kamera sisteminin kullanıldığı anlatılan sunumda, VAR protokolüyle ilgili şu bilgilere de yer verildi:

"VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi olayın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir. VAR açık ve bariz hata arar. VAR'ın felsefesi, 'karar doğru mu değil, karar bariz şekilde yanlış mı' üzerinedir. VAR'da minimum müdahale maksimum yarar gözetilir, amaç yüzde yüz doğruluk elde etmek değildir. Hakemlerden VAR yokmuş gibi maç yönetmeleri istenir. VAR hakemi, hakeme inceleme önerisinde bulunabilir. İncelemeyi yalnızca hakem başlatabilir, nihai karar hakem tarafından verilir. Doğru karar için herhangi bir zaman baskısı yoktur. Çok kompleks olaylarda inceleme süresi uzayabilir. VAR'da goller, penaltı, kırmızı kart ve yanlış karta müdahale edilir. AVAR maçı ekrandan izler ve potansiyel incelenebilir olayı takip eder. Tekrar gösterme operatörü, karar verme parçası değil, istenen işaretleri yapar, istenen tüm açıları verir."

Sunumun ardından VAR merkezi basın mensuplarının ziyaretine açıldı.