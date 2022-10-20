Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF sezonun ilk fair-play ödüllerinin sahiplerini açıkladı
Giriş Tarihi: 20.10.2022 22:24

TFF sezonun ilk fair-play ödüllerinin sahiplerini açıkladı

AA
TFF sezonun ilk fair-play ödüllerinin sahiplerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezonun ilk fair-play/adil oyun ödüllerinin sahiplerini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından futbol sahalarındaki güzel hareketlerin kamuoyunda konuşulması ve Fair Play'in yaygınlaşması amacıyla ödüllerin verildiği belirtildi.

Ayın takımı ödülünü Demir Grup Sivasspor, ayın futbolcusu ödülünü Uğurcan Çakır, ayın teknik direktörü ödülünü Çağdaş Atan, ayın taraftarı ödülünü Medipol Başakşehir ve ayın yöneticisi ödülünü Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen aldı.

Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Ali Erten, Banu Yelkovan ve Berrin Altınöz gibi isimlerden oluşan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun ilk 8 haftayı değerlendirerek belirledikleri ödüllerin gerekçeleri ise şöyle oldu:

FAİR PLAY/ADİL OYUN TAKIM ÖDÜLÜ: DEMİR GRUP SİVASSPOR

Spor Toto Süper Lig'de oynanmış olan 8 haftada belirlenmiş kriterlerde ön plana çıkması, rakip oyuncular ve hakemlere karşı diyalog, iletişim vb. konularda pozitif tablo sergilemeleri nedeniyle Avrupa'da da Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor ayın takımı seçilmiştir.

FAİR PLAY/ADİL OYUN TEKNİK DİREKTÖR ÖDÜLÜ: ÇAĞDAŞ ATAN (YUKATEL KAYSERİSPOR)

Ligin en az faul yapan takımlarından birisini çalıştırmakla birlikte sadece futbola odaklanması, saha dışı çekişmelerden uzakta kalıp oyunu geliştirmeye yoğunlaşmasından dolayı ve başarıyı aramasını teşvik etmek amacıyla seçilmiştir.

FAİR PLAY/ADİL OYUN FUTBOLCU ÖDÜLÜ: UĞURCAN ÇAKIR (TRABZONSPOR)

Adana Demirspor ile oynanan müsabaka öncesi düzenlenen seremoni sırasında, Adana Demirspor'un eski emektar futbolcularından Hasan Sınmaz tarafından başarı dileklerini kabul eden Uğurcan Çakır'ın, Hasan Sınmaz'ın elini öpmesi ile hem kendisine hem de Adana Demirspor camiasına yönelik saygısını göstermesi, Türk futbol çevrelerinin içini ısıtan bir görüntü olarak yerini almıştır. Uğurcan Çakır, bu eyleminin diğer oyunculara örnek olması amacıyla seçilmiştir.

FAİR PLAY/ADİL OYUN BAŞKAN/YÖNETİCİ ÖDÜLÜ: FATİH ÖZGÖKÇEN (KONYASPOR)

Spor kamuoyunda derin bir üzüntü ile karşılanan merhum Ahmet Çalık'ın vefatından sonra adına park açılması da dahil olmak üzere sergilediği davranışlar, başka kulüpleri vefa konusunda özendirmesi, rakip kulüp başkanlarına plaket vermesi, rakipler ve hakemlere karşı saygılı tutumunu sürdürmesi, hiçbir PFDK sevki bulunmaması, kulübün eski başkan ve eski oyuncularını bir araya toplayarak birlik ve beraberlik mesajı vermesinden hareketle ödüle layık görülmüştür.

FAİR PLAY/ADİL OYUN TARAFTAR ÖDÜLÜ: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunun başladığı 05.08.2022'den bu yana yapılan müsabakalarda gösterilen olgun duruş ve herhangi bir müsabakada taraftarlarından dolayı PFDK'ya sevk edilmemeleri, taraftar gruplarının olumlu mesajlar vermesi ve sosyal medyadaki etkileşimi, çevre ve diğer konularındaki duyarlılıkları nedeniyle Medipol Başakşehir taraftarları seçilmeye uygun görülmüştür.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan 'makas altın mı?' diye sordu: Aliyev'den açılışa damga vuran yanıt!
SON DAKİKA! Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat: Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Pazarcık'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi...
Son dakika haberi... Ekonomik kriz istifa getirdi! Truss 44 gün dayanabildi
Son dakika: Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı! Açılışını Başkan Erdoğan ve Aliyev yaptı
Emekli komutanlar PKK'nın 'Kimyasal Silah' iftirasına ateş püskürdü: Şebnem Korur Fincancı hukuk önünde hesap versin!
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Zafer Biryol tutuklandı
SON DAKİKA: Yerli otomobil Togg'un fiyatı ne olacak? Seri üretim ne zaman? Bakan Varank açıkladı
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF sezonun ilk fair-play ödüllerinin sahiplerini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA