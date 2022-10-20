TFF sezonun ilk fair-play ödüllerinin sahiplerini açıkladı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından futbol sahalarındaki güzel hareketlerin kamuoyunda konuşulması ve Fair Play'in yaygınlaşması amacıyla ödüllerin verildiği belirtildi.

Ayın takımı ödülünü Demir Grup Sivasspor, ayın futbolcusu ödülünü Uğurcan Çakır, ayın teknik direktörü ödülünü Çağdaş Atan, ayın taraftarı ödülünü Medipol Başakşehir ve ayın yöneticisi ödülünü Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen aldı.

Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Ali Erten, Banu Yelkovan ve Berrin Altınöz gibi isimlerden oluşan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun ilk 8 haftayı değerlendirerek belirledikleri ödüllerin gerekçeleri ise şöyle oldu:

FAİR PLAY/ADİL OYUN TAKIM ÖDÜLÜ: DEMİR GRUP SİVASSPOR

Spor Toto Süper Lig'de oynanmış olan 8 haftada belirlenmiş kriterlerde ön plana çıkması, rakip oyuncular ve hakemlere karşı diyalog, iletişim vb. konularda pozitif tablo sergilemeleri nedeniyle Avrupa'da da Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor ayın takımı seçilmiştir.

FAİR PLAY/ADİL OYUN TEKNİK DİREKTÖR ÖDÜLÜ: ÇAĞDAŞ ATAN (YUKATEL KAYSERİSPOR)

Ligin en az faul yapan takımlarından birisini çalıştırmakla birlikte sadece futbola odaklanması, saha dışı çekişmelerden uzakta kalıp oyunu geliştirmeye yoğunlaşmasından dolayı ve başarıyı aramasını teşvik etmek amacıyla seçilmiştir.

FAİR PLAY/ADİL OYUN FUTBOLCU ÖDÜLÜ: UĞURCAN ÇAKIR (TRABZONSPOR)

Adana Demirspor ile oynanan müsabaka öncesi düzenlenen seremoni sırasında, Adana Demirspor'un eski emektar futbolcularından Hasan Sınmaz tarafından başarı dileklerini kabul eden Uğurcan Çakır'ın, Hasan Sınmaz'ın elini öpmesi ile hem kendisine hem de Adana Demirspor camiasına yönelik saygısını göstermesi, Türk futbol çevrelerinin içini ısıtan bir görüntü olarak yerini almıştır. Uğurcan Çakır, bu eyleminin diğer oyunculara örnek olması amacıyla seçilmiştir.

FAİR PLAY/ADİL OYUN BAŞKAN/YÖNETİCİ ÖDÜLÜ: FATİH ÖZGÖKÇEN (KONYASPOR)

Spor kamuoyunda derin bir üzüntü ile karşılanan merhum Ahmet Çalık'ın vefatından sonra adına park açılması da dahil olmak üzere sergilediği davranışlar, başka kulüpleri vefa konusunda özendirmesi, rakip kulüp başkanlarına plaket vermesi, rakipler ve hakemlere karşı saygılı tutumunu sürdürmesi, hiçbir PFDK sevki bulunmaması, kulübün eski başkan ve eski oyuncularını bir araya toplayarak birlik ve beraberlik mesajı vermesinden hareketle ödüle layık görülmüştür.

FAİR PLAY/ADİL OYUN TARAFTAR ÖDÜLÜ: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunun başladığı 05.08.2022'den bu yana yapılan müsabakalarda gösterilen olgun duruş ve herhangi bir müsabakada taraftarlarından dolayı PFDK'ya sevk edilmemeleri, taraftar gruplarının olumlu mesajlar vermesi ve sosyal medyadaki etkileşimi, çevre ve diğer konularındaki duyarlılıkları nedeniyle Medipol Başakşehir taraftarları seçilmeye uygun görülmüştür.