Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alman Teknik Direktör Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu
Giriş Tarihi: 21.10.2022 14:03

Alman Teknik Direktör Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu

AA
Alman Teknik Direktör Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu

Türkiye’de bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe’de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.

Christoph Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, futbolseverlere yönelik bir mesaj yayımlayarak, "Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln'de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten Daum, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." görüşlerine yer verdi.

Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
HDP'li Gergerlioğlu'ndan TBMM'de provokasyon: AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden tepki
Son dakika... Kriz tırmanıyor: ABD'den flaş İran açıklaması!
KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı!
Başkan Erdoğan 'makas altın mı?' diye sordu: Aliyev'den açılışa damga vuran yanıt!
Son dakika | Ömer Çelik açıkladı! Binali Yıldırım'ın durumu iyi: Türkiye'ye dönüyor
İBB yönetimi dev projeyi adeta çürümeye terk etti
SON DAKİKA | Veriler ortaya çıktı: Bartın'daki maden faciasında son 12 dakika neler yaşandı! Önce ikaz sonra alarm
Aliyev’in halter şovuna şampiyondan ilk yorum: Çok korktum
RAHMAN SURESİ OKU, Rahman Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Alman Teknik Direktör Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA