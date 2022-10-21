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Giriş Tarihi: 21.10.2022 15:45

Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery futbolu bıraktı

AA
Galatasaray’ın eski yıldızı Franck Ribery futbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız futbolcu Franck Ribery, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından emeklilik kararını duyuran 39 yaşındaki futbolcu, "Top benim için durdu. Ama içimdeki heyecan devam ediyor. Bu harika macerada herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Son olarak Serie A ekiplerinden Salernitana forması giyen Ribery, ağustos ayında çıktığı iki maçın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalara dönememişti. 2005'te yarım sezon formasını giydiği Galatasaray'da Türkiye Kupası kazanan Ribery, 81 maçta 16 gole imza atığı Fransa Milli Takımı'yla 2006 FIFA Dünya Kupası'nda finalde kaybetti.

UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü 2013'te elde eden Ribery, 9 lig ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdığı Almanya temsilcisi Bayern Münih'te 425 karşılaşmada 124 kez ağları sarstı. Fransa'da üç, Almanya'da bir kez yılın futbolcusu seçilen kanat oyuncusu, Metz, Olimpik Marsilya ve Fiorentina gibi takımlarda da görev aldı.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery futbolu bıraktı
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