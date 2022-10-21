TFF saldırısına 285’er yıl hapis isteği

TFF binasına 1 Eylül günü gerçekleşen saldırının fezlekesi tamamlandı. İki şüphelinin 19 kez kasten adam öldürmeye teşebbüsle yargılanması talep edildi
TFF binasına düzenlenen silahlı saldırı hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekesini hazırladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede; 2 şüphelinin '19 kez kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından yargılanması talep edildi. Olayın ardından yakalanan 6 şüpheliden Cüneyd U. tutuklanırken arkadaşı O.G. 'adli kontrol' şartıyla serbest kalmıştı. Savcılık fezlekesinde olayıngerçekleştiği bölge ve aradaki mesafedikkate alındığında o sırada toplantıhalinde olan TFF Yönetim Kurulu üyelerineisabet almasının 'mutlak ve kaçınılmaz'olduğu belirtildi. 285'er yıl hapis istendi.