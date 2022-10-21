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Giriş Tarihi: 21.10.2022

TFF saldırısına 285’er yıl hapis isteği

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
TFF saldırısına 285’er yıl hapis isteği

TFF binasına 1 Eylül günü gerçekleşen saldırının fezlekesi tamamlandı. İki şüphelinin 19 kez kasten adam öldürmeye teşebbüsle yargılanması talep edildi

TFF binasına düzenlenen silahlı saldırı hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekesini hazırladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede; 2 şüphelinin '19 kez kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından yargılanması talep edildi. Olayın ardından yakalanan 6 şüpheliden Cüneyd U. tutuklanırken arkadaşı O.G. 'adli kontrol' şartıyla serbest kalmıştı. Savcılık fezlekesinde olayın gerçekleştiği bölge ve aradaki mesafe dikkate alındığında o sırada toplantı halinde olan TFF Yönetim Kurulu üyelerine isabet almasının 'mutlak ve kaçınılmaz' olduğu belirtildi. 285'er yıl hapis istendi.

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TFF saldırısına 285’er yıl hapis isteği
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