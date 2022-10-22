CR7 dünyayı karıştırdı

Tottenham maçında stadı terk eden Portekizli yıldız için hocası Ten Hag, “Oyuna girmeyi kabul etmedi” derken, efsaneler ise oyuncuya destek verdi: “Yapılanlar mide bulandırıcı.”
Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasındaki ipleri koparan olay futbol dünyasında büyük yankı buldu. Tottenham maçında ısınmaya gönderilen ancak iddiaya göre oyuna alınmayınca sinirlenerek 90 dakika bitmeden stadı terk eden Portekizli yıldız ile ilgili hocasından açıklama geldi. Kadro dışı kalan 37 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Manchester United Menajeri Erik ten Hag, "Yaptığı davranışınbir sonucu olacaktı. Tottenhammaçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Buikinci kez oldu. Chelsea maçında Ronaldooynayamayacak" ifadesini kullandı.
CRISTIANO RONALDO'YA OPERASYON YAPILIYOR
ManU efsaneleri ise destek verdikleri Cristiano Ronaldo'ya yapılanları sert bir şekilde eleştirdi. 4 yıl boyunca Manchester United forması giyen Louis Saha, "Yapılansaygısızlık. Ronaldo'nun neden üzgün olduğunuanlayabiliyorum çünkü son zamanlardagol atacağına çok güveniyor, o kadar verimlibir sezon geçirmiyor ama o da bir insan" dedi. Takımın efsaneleri arasındaki Roy Keane ise, "Ronaldo'ya yapılanlar mide bulandırıcıve saçmalık. Bir operasyon olduğunudüşünüyorum" diye konuştu.
TARİHİN EN GOLCÜ İSMİ
RONALDO, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak817 golle futbol tarihinin en golcüoyuncusu durumunda bulunuyor. Bican, profesyonel futbol oynadığı 1931-56 döneminde Avusturya ve Çekoslavakya liglerinin yanı sıra milli takım formasıyla da çıktığı 530 maçta 805 gol atmıştı.
REKOR CEZA ALABİLİR
Kadro dışı bırakılan ve dün sabah erken saatte tesislere giden Ronaldo, U21 takımıyla idman yapmak yerine bireysel olarak salon çalışması gerçekleştirdi. Bu arada disiplinsiz davranışları nedeniyle Ronaldo'ya tarihi bir cezanın yolda olduğu belirtildi. The Sun'da yer alan habere göre; yönetim, 37 yaşındaki oyuncuya 825 bin Euro (yaklaşık 15 milyon TL) para cezası vermeyi gündemine aldı.
BECKHAM'DAN ÇAĞRI: İNTER MİAMİ'YE GEL
RONALDO'NUN kadro dışı kalmasının ardından David Beckham, yıldız futbolcuyu takımına katmak için harekete geçti. İspanyol Marca Gazetesi'nin iddiasına göre; MLS ekibi İnter Miami'nin sahibi olan Beckham, Portekizli oyuncuyla temasa geçti. ABD kulübü, futbol kariyerine nokta koyan Gonzalo Higuain'in yerini Ronaldo ile doldurmak istiyor.
BARTIN İÇİN BÜYÜK JEST
TRABZONSPOR Kulübü, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden 41 madencinin ailelerine destek olmak amacıyla 'Kurtaran Eller' kampanyası başlattı. Bordo- mavililer bu doğrultuda kaptanı Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenlerini açık artırmaya çıkardı. Açılışı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu 100bin TL ile yaptı. Trabzonspor, tüm Türkiye'ye Bartın'a destek olma çağrısında bulundu.
BİR GÖRÜŞ BÜLENT TİMURLENK
Biri gitmeden bu harp bitmez Ronaldo'yu ayakta tutan artık farklı liglerde oynasalar da Lionel Messi ile eşsiz rekabeti. Şampiyonlar Ligi tarihinin en çokgol atan adamı Messi, kıtayı terk edipbir başka coğrafyada futbol oynamasakürkçü dükkânı Manchester United'dabu kadar ısrar etmezdi Ronaldo. Teknik adamlar büyük takımlara geldiklerinde bir kelle alıp gövde gösterisi yaparlar. Real Madrid'de Mourinho'nun Raul ve Guti'ye, Conte'nin İnter'de Melo'ya yaptığı gibi. Ronaldo elbette eski günlerinde değil. Portekizli yıldız, son düdüğü beklemeden soyunma odasına giderek bu sinir harbinde Erik ten Hag'a kozu verdi, o da bu fırsatı kaçırmadı. Bir kere savaş baltaları ortayaçıkmışsa biri gitmeden o baltalar toprağagömülmez artık.