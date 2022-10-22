CR7 dünyayı karıştırdı

Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasındaki ipleri koparan olay futbol dünyasında büyük yankı buldu. Tottenham maçında ısınmaya gönderilen ancak iddiaya göre oyuna alınmayınca sinirlenerek 90 dakika bitmeden stadı terk eden Portekizli yıldız ile ilgili hocasından açıklama geldi. Kadro dışı kalan 37 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Manchester United Menajeri Erik ten Hag,ifadesini kullandı.ManU efsaneleri ise destek verdikleri Cristiano Ronaldo'ya yapılanları sert bir şekilde eleştirdi. 4 yıl boyunca Manchester United forması giyen Louis Saha,dedi. Takımın efsaneleri arasındaki Roy Keane ise,diye konuştu.RONALDO, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göreBican, profesyonel futbol oynadığı 1931-56 döneminde Avusturya ve Çekoslavakya liglerinin yanı sıra milli takım formasıyla da çıktığı 530 maçta 805 gol atmıştı.Kadro dışı bırakılan ve dün sabah erken saatte tesislere giden Ronaldo, U21 takımıyla idman yapmak yerine bireysel olarak salon çalışması gerçekleştirdi. Bu arada disiplinsiz davranışları nedeniyle Ronaldo'ya tarihi bir cezanın yolda olduğu belirtildi. The Sun'da yer alan habere göre; yönetim, 37 yaşındaki oyuncuya 825 bin Euro (yaklaşık 15 milyon TL) para cezası vermeyi gündemine aldı.RONALDO'NUN kadro dışı kalmasının ardından David Beckham, yıldız futbolcuyu takımına katmak için harekete geçti. İspanyol Marca Gazetesi'nin iddiasına göre; MLS ekibi İnter Miami'nin sahibi olan Beckham, Portekizli oyuncuyla temasa geçti. ABD kulübü, futbol kariyerine nokta koyan Gonzalo Higuain'in yerini Ronaldo ile doldurmak istiyor.TRABZONSPOR Kulübü, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden 41 madencinin ailelerine destek olmak amacıylakampanyası başlattı. Bordo- mavililer bu doğrultuda kaptanı Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenlerini açık artırmaya çıkardı. Açılışı kulüp başkanıTrabzonspor, tüm Türkiye'ye Bartın'a destek olma çağrısında bulundu.BİR GÖRÜŞBiri gitmeden bu harp bitmezayakta tutan artık farklı liglerde oynasalar da Lionel Messi ile eşsiz rekabeti.Teknik adamlar büyük takımlara geldiklerinde bir kelle alıp gövde gösterisi yaparlar. Real Madrid'de Mourinho'nun Raul ve Guti'ye, Conte'nin İnter'de Melo'ya yaptığı gibi.Portekizli yıldız, son düdüğü beklemeden soyunma odasına giderek bu sinir harbinde Erik ten Hag'a kozu verdi, o da bu fırsatı kaçırmadı.