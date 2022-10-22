Daum’dan kötü haber: Ben bir savaşçıyım ve pes etmeyeceğim

Türkiye'de Beşiktaş, F.Bahçe ve Bursaspor'da görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu. Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda,fadelerini kullandı. Tedavinin iyi gittiğini belirten 68 yaşındaki hoca, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim" görüşlerine yer verdi.BEŞİKTAŞ: İki dönem çalıştı. 1993-94 sezonunun ortasında Gordon Milne'nin yerine geldi ve Türkiye Kupası'nı kazandı. 1994- 95'te şampiyon olsa da ertesi sezon zirvenin uzağında kaldı ve bitime iki hafta kala istifa etti. Daum, Mart 2001'de de bu sefer Scala'nın koltuğunu devraldı. Ertesi sezon kupada final görse de Kocaelispor'a kaybetti.FENERBAHÇE: 1 Temmuz 2003'te göreve geldi ve üst üste iki şampiyonluk yaşadı. 3. şampiyonluğu ise son hafta Denizli deplasmanında kaybetti. Fenerbahçe'de ikinci dönemi (2009-10) yine aynı şekilde sona erdi. Kanarya sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve Bursaspor ipi göğüsledi.BURSASPOR: 14 Ağustos 2013'te iki yıllık sözleşme imzaladı. Kupada yarı finali görse de ligde umduğunu bulamadı ve Mart 2014'te istifa etti.