Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima, J1 Levain Kupası'nı kazandı
Giriş Tarihi: 22.10.2022 13:59

Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima, J1 Levain Kupası'nı kazandı

AA
Michael Skibbe’nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima, J1 Levain Kupası’nı kazandı

Japonya'da J1 YBC Levain Kupası'nı, geçmiş dönemlerde Türkiye'de görev yapan Alman teknik direktör Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima kazandı.

Başkent Tokyo'daki Japonya Ulusal Stadı'nda oynanan J1 Kupası finalinde, Cerezo Osaka ile Sanfrecce Hiroshima karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Cerezo Osaka, maçın 53. dakikasında Kaito Mutsuki'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sanfrecce Hiroshima, 90+6 ve 90+11. dakikada Pieros Sotiriou'nun attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Öte yandan 32 yaşında hayatını kaybeden Japonya Ulusal Futbol Takımı "Samurai Blue" eski forveti Kudo Masato için, maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret
12 taksitle motosiklet aldı! 13 yıldır şok üstüne şok yaşadı
SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
SON DAKİKA| Başkan Erdoğan'dan Macron'a 'Lafarge' tepkisi: Hesabını sordular
SON DAKİKA HABERİ: BDDK'dan flaş kredi adımı! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
Otoparkta hız uyarısı ölümüne neden oldu
MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, potaya kimler girdi?
Son dakika haberi: Güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan dünyaya net mesaj: Artık bizim Tayfun’umuz da var! bunlar bir yerlere işaret oluyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima, J1 Levain Kupası'nı kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA