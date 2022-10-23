Galatasaray’a gönderme!

4. dakikada Lincoln'un ortasında, kolları arkasında olan Ömer Ali top geldiğinde kolunu açınca F.Bahçe penaltı bekledi ancak Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli kulübün Başkan Vekili Erol Bilecek, hafta içinde basın toplantısı yapıp, adalet isteyen ezeli rakipleri G.Saray'a göndermede bulundu:Adalet peşinde koşuyoruz' diyenlerin, üslubuna da dikkat etmesi gerekir.Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyiz, kimsenin de hakkını yemeyiz.F.Bahçe'nin dün çok özel misafirleri vardı. Bartın'da meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden üzen maden kazasında yaralanan madencilerin çocukları yönetim locasında ağırlandı. Çocuklar, oyuncularla da hatıra fotoğrafı çektirdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, taraftarlardan performansıyla ilgili eleştiriler alan Altay Bayındır'a destek verilmesini istemişti. Sarı-lacivertliler, Başakşehir karşılaşması öncesinde Altay'a sevgi gösterisinde bulundu. 24 yaşındaki kaleci, taraftarlara alkışlarla karşılık verdi. Tribünlerde "Biz senden razıyız. Son kale yıkılmaz, rahatız. Altay Bayındır arkandayız" yazılı pankart açıldı."Bizim işimiz çok çalışarak, kulaklarımızı tıkayıp işimizi yapmak. İyir bir takım olduk" ifadesini kullandı.F.Bahçe'ninbaşarılı savunmacısı Gustavo Henrique, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk ama hafta içerisinde çok fazla çalıştık. Antrenmanlarımızda yapmamız gerekenleri sıkı bir şekilde çalıştık. Defansif anlamda da oldukça pozitif işler başardığımızı düşünüyorum. Şimdi Avrupa'ya odaklanacağız" yorumunu yaptı.Fenerbahçe'denHull City'e transfer olan Ozan Tufan Championship'in 17. haftasını golle kapattı. Hull City'in deplasmanda Rotherham United'ı 4-2 yendiği karşılaşmada sonradan oyuna giren Ozan, maçın sonucunu ilan eden vuruşu yaptı. Tecrübeli futbolcu, böylece forma giydiği 15 maçta 3. kez ağları sarsmış oldu. Sarılacivertlilerin Hull'a kiralık verdiği Pelkas ise 2. golün asistini verdi.Bundesliga'da Augsburg 3-0 öne geçtiği maçta RB Leipzig ile 3-3 berabere kaldı. Maçın kahramanı ise Fenerbahçe'den Augsburg'a kiralık giden Mergim Berisha oldu. Berisha, biri penaltından olmak üzere iki gol attı, ayrıca asist yaptı. Ancak 66'da Lago'nun kırmızı kart görmesiyle rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Leipzig sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.