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Giriş Tarihi: 23.10.2022

Galatasaray’a gönderme!

Galatasaray’a gönderme!

Penaltılarının verilmediğini söyleyen F.Bahçe yöneticisi Erol Bilecik, “Pozisyonun linkini adalet arayan arkadaşlara göndereceğiz” ded

34. dakikada Lincoln'un ortasında, kolları arkasında olan Ömer Ali top geldiğinde kolunu açınca F.Bahçe penaltı bekledi ancak Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli kulübün Başkan Vekili Erol Bilecek, hafta içinde basın toplantısı yapıp, adalet isteyen ezeli rakipleri G.Saray'a göndermede bulundu: "Adalet peşinde koşan ve ahkam kesen muhalif örnekler gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini, adaleti arayan arkadaşlara keyifle göndereceğiz. 'Adalet peşinde koşuyoruz' diyenlerin, üslubuna da dikkat etmesi gerekir. Futbol, Türkiye'de saha dışında oynanan bir hale dönmüş durumda. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyiz, kimsenin de hakkını yemeyiz. Rakamlar asla yalan söylemez, Fenerbahçe'nin başarısı ortada. Bizi saha dışına çekmek isteyenlerle de mücadeleyi yapacağız."

KADIKÖY'DE ÇOK ÖZEL KONUKLAR
F.Bahçe'nin dün çok özel misafirleri vardı. Bartın'da meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden üzen maden kazasında yaralanan madencilerin çocukları yönetim locasında ağırlandı. Çocuklar, oyuncularla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

JESUS İSTEDİ TARAFTAR ALTAY'A SAHİP ÇIKTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, taraftarlardan performansıyla ilgili eleştiriler alan Altay Bayındır'a destek verilmesini istemişti. Sarı-lacivertliler, Başakşehir karşılaşması öncesinde Altay'a sevgi gösterisinde bulundu. 24 yaşındaki kaleci, taraftarlara alkışlarla karşılık verdi. Tribünlerde "Biz senden razıyız. Son kale yıkılmaz, rahatız. Altay Bayındır arkandayız" yazılı pankart açıldı. 90+3'te yaptığı kritik kurtarışla galibiyette büyük pay sahibi olan Başarılı eldiven, "Bizim işimiz çok çalışarak, kulaklarımızı tıkayıp işimizi yapmak. İyir bir takım olduk" ifadesini kullandı.

HENRİQUE: ÇALIŞAN KAZANIR!
F.Bahçe'nin başarılı savunmacısı Gustavo Henrique, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk ama hafta içerisinde çok fazla çalıştık. Antrenmanlarımızda yapmamız gerekenleri sıkı bir şekilde çalıştık. Defansif anlamda da oldukça pozitif işler başardığımızı düşünüyorum. Şimdi Avrupa'ya odaklanacağız" yorumunu yaptı.

OZAN TUFAN 3. GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan Championship'in 17. haftasını golle kapattı. Hull City'in deplasmanda Rotherham United'ı 4-2 yendiği karşılaşmada sonradan oyuna giren Ozan, maçın sonucunu ilan eden vuruşu yaptı. Tecrübeli futbolcu, böylece forma giydiği 15 maçta 3. kez ağları sarsmış oldu. Sarılacivertlilerin Hull'a kiralık verdiği Pelkas ise 2. golün asistini verdi.

BERİSHA COŞTU!
Bundesliga'da Augsburg 3-0 öne geçtiği maçta RB Leipzig ile 3-3 berabere kaldı. Maçın kahramanı ise Fenerbahçe'den Augsburg'a kiralık giden Mergim Berisha oldu. Berisha, biri penaltından olmak üzere iki gol attı, ayrıca asist yaptı. Ancak 66'da Lago'nun kırmızı kart görmesiyle rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Leipzig sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

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