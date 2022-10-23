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Giriş Tarihi: 23.10.2022 16:48

Inter'in satışı için görüşmeler sürüyor

Inter’in satışı için görüşmeler sürüyor

Ekonomik olarak zor günler geçiren Inter'de kulübün başkanı Steven Zhang, takımı satmak için görüşmelere başladı.

İtalya Serie A'da dün Fiorentina'yı 4-3 mağlup eden Inter'de mali sorunlar devam ediyor. Financial Times'ta yer alan haberde, Chelsea'nin satışında da yetkili olan ABD merkezli banka Raine Group'la birlikte Goldman Sachs'ın da satış süreci için çalıştığı belirtildi.

Haberde, Inter'in sahibi Suning'in Çin'de yaşadığı ekonomik sorunların kulübü de etkilediği ifade edildi. 2016 yılında kulübün çoğunluk hissesini satın alan Suning Group, o dönemde anlaşmayı 270 milyon dolara tamamlamıştı. Inter, geçtiğimiz aylarda UEFA'dan Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği için para cezası almıştı.

140 MİLYON EURO ZARAR AÇIKLANDI
Inter'den 2021/22 sezonu için açıklanan mali raporda kulübün gelirlerinde artış olmasına rağmen 140 milyon Euro zarar ettiği belirtildi. Steven Zhang'ın satış süreci için bankalarla görüştüğü ve 1.2 milyar dolarlık bir teklifi kabul edebileceği aktarıldı.

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Inter'in satışı için görüşmeler sürüyor
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