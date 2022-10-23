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Giriş Tarihi: 23.10.2022 14:29 Son Güncelleme: 23.10.2022 16:36

Kayserispor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yendi!

Kayserispor, Kasımpaşa’yı deplasmanda 1-0 yendi!

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Rakibini 1-0 yenen Kayserispor, üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'ı yenen konuk ekip, Kasımpaşa deplasmanından da istediğini aldı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü, 43. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Bu sonuçla Kayserispor, üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 13 puanda kaldı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
10. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
16. dakikada sağdan ceza sahasına giren Fall'ın içeriye çıkardığı topa altıpasta Hajradinovic sert vurdu ama kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada ceza sahası dışından Mickael Tırpan'ın sert vuruşunda, kaleci topu son anda kornere gönderdi.
38. dakikada Kemen'in savunma arkasındaki pasına hareketlenen Mensah'ın, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda top üstten auta gitti.
43. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağdan Kemen'in ortasına altıpasta arka direkte iyi yükselen Thiam'ın vuruşunda top filelere gitti: 0-1

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Kayserispor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yendi!
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