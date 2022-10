Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus sihir yaptı! Yine damga vurdu...

Hem futbolu hem de 42 bin taraftarıyla Başakşehir karşısında son ana kadar pes etmeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bir kez daha farkını ortaya koydu. Portekizli hoca, Kadıköy'e gelene kadar kalesinde 3 gol görüp ligin en az gol yiyen takımına karşı tam anlamıyla taktik savaşı verdi. Kulübeden oyuna dahil olan Arao'nun asistinde Rossi'nin füzesiyle golü bulup yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Tecrübeli teknik adamın, bu sezon oyuna sonradan dahil ettiği 11 futbolcu, 14 kez tabelanın değişmesini sağladı.

ROSSI-ARDA BAŞI ÇEKTİ

68 yaşındaki hocanın hamleleriyle Fenerbahçe 10 maçın 7'sinde üretmeyi başardı. Zirve yolunda bu karşılaşmalarda 10 puanı direkt hanesine yazdırdı. Birçok değerde en üst noktayı gören Kanarya, ligin en iyisi olduğu yedek kulübesinin kuvveti ile 8 kez fileleri havalandırırken, 6 da asist gerçekleştirdi. Diego Rossi 2 gol-1 asistle başı çekerken, Arda Güler 2 kez fileleri sarstı. İrfan Can, Batshuayi, Alioski, Berisha 1'er defa golle katkı verdi. Zajc, Arao, Crespo, Lincoln ve Serdar Dursun ise asiste imza attı.

HER YERDE LİDER

Sarı-lacivertliler, hem futbol hem de basketbolda haftayı zirvede kapattı. Futbol takımı Süper Lig'de 23 puanla liderlik koltuğunda otururken, Avrupa Ligi'nde de 10 puanla birinci sırada bulunuyor. Basketbolda ise Fenerbahçe Beko, ligde 8 puan ve 60 averajla puan tablosunun en üstünde… Kanarya, EuroLeague'de de 8 puan ve 50 averajla zirvenin sahibi…

SORU: Jorge Jesus, Fenerbahçe'deki tek kahraman mı? Bu başarı nasıl geldi?

ÖMER ÜRÜNDÜL: KAZANAN HER ZAMAN HAKLIDIR

Başkan Ali Koç yaşadığı uzun deneyimlerin ardından, kendisini rahat ettirecek teknik adamını buldu. Jorge Jesus'un önemli vasıfları var. Bir defa takıma iyi kondisyon veriyor, bütün oyuncuları hazır tutuyor, ayrıca beyanatları ve saha kenarındaki davranışlarıyla da tam bir centilmen gibi davranıyor. Yalnız sezon başından bu yana bir eleştirim var; dünyada başarılı olan kulüplerin hiçbirinde Jesus'un yaptığı gibi rotasyon yok. Bu benim futbol mantığımla bağdaşmıyor ama 'kazanan her zaman haklıdır' diyorum! Jesus'un elinde geniş ve bol alternatifli bir kadro var. Değişik bir düzen uyguluyor. Taşlarla çok fazla oynuyor. Ama şu anda herkes tarafından da methediliyor. Yalnız unutmayalım ki şans faktörü de yanında. Kendisine göre hep doğruyu yapsa da gerek Avrupa, gerek Süper Lig'de çok fazla son dakika golüyle neticeler geldi. Her iki kulvar için de daha yolun çok başı. Jesus şu an için rüzgârı olumlu şekilde arkasına almış durumda. Dediğimiz gibi kazandığı sürece de haklı!

GÜRCAN BİLGİÇ: TABULARI HAYATIMIZDAN SİLDİ

Bir başarının arkasında asla tek kişi olmaz ama tek akıl olur… Aslında işin sırrı; Ali Koç yönetimiyle Jesus'un birbirlerine yüzde yüz teslim olması. Yönetim, hoca ne istediyse yaptı. 5 pozisyona transfer planlanırken, 12 oyuncu alındı. Jesus da bu güvenin karşılığını veriyor… Benim cetvelimde "Başarısızlık halinde kime fatura çıkartılacaksa, başarı da ona aittir" yazar. İşler kötü gitseydi, hem Jesus'u hem de Ali Koç'u topa tutacaktık. Dolayısıyla bugünün mimarı bu ikilidir. Elbette Samandıra'yı yöneten, oyuncuların saygısını kazanan, kalabalık kadroyu adaletle seçen ve herkesin imrendiği yüksek tempolu oyunu seyrettiren Jesus'tur. Karşımızda müthiş bir tecrübe var. Sadece oynattığı oyun değil, maç öncesi-sonrası yaptığı konuşmalarla ders veren bir isim. Birçok tabuyu hayatımızdan sildi. 3 günde bir maç fikstürünün aşılabileceğini gösterdi. Aynı maçta hem üçlü hem beşli oynanabileceğini ispat etti. Jesus'un Fenerbahçe'sinin izi, ligdeki tüm teknik direktörlerin anlayışını değiştirmek zorunda kalacak.

ALİ GÜLTİKEN: FUTBOLDA LİDER ÇOK ÖNEMLİ

İster 1 milyon dolarlık, isterseniz 100 milyon dolarlık takım kurun, hangi oyuncuyu alırsanız alın, iş dönüp dolaşıp teknik direktörün iradesine kalıyor. Futbolcuları kullanabilme kabiliyeti, ortaya farkı çıkartıyor. Futbolda her zaman lider çok önemli… Jesus, kafası çok net olan bir teknik adam. Neyi, kimle yapacağını çok iyi biliyor. Bugüne kadar ortaya çıkan görüntüler ne zaman müdahale edilmesi gerektiğinin de farkında olduğunu ortaya koyuyor. Yaptığı hamleler çok doğru sonuçlar veriyor. Şu açıdan Türkiye'de önemli bir farkındalık oluşturdu; sistem, organizasyon, taktik, rotasyon konularının tamamını tartışılır olmaktan çıkardı. Bunların hepsinin uygulanabilir ve sonuç alınabilir olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Birçok teknik adama da örnek olduğunu düşünüyorum. Bu bakış açısı hem oyuncuları değerli hale getirdi hem takımı sonuç odaklı bir noktaya taşıdı. Futbolda ne oynarsanız oynayın önemli olan sonuç. Bunları başarıyla yapabildiği için bu şekilde övgüyle konuşulması normal.