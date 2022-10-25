Ankaragücü kaçtı Giresun yakaladı

SÜPER Lig'de günün diğer maçında Giresunspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin başında yeşil-beyazlılarda Serginho, ceza sahasıiçinde topu karşı karşıya kaldığı kaleciGökhan Akkan'a nişanladı. 8'de aynı oyuncu bu kez meşin yuvarlağı üstten auta gönderirken, 21'de de Karadeniz ekibinde Görkem'in şutu yan direkten döndü. Başkent ekibinde 46'da oyuna giren Atakan Çankaya, 69'da düşürülünce hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. Atışı kullananJese, topla kaleci Onurcan'ı farklı köşeleregönderdi: 1-0. 85'te ise Giresunspor, Rijad Bajic'in golüyle eşitliği yakalayıp, 1 puanı kurtardı. Bu sonuçla Karadeniz ekibiningalibiyet hasreti 7 maça çıktı.