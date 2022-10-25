Ankaragücü kaçtı Giresun yakaladı

SÜPER Lig'de günün diğer maçında Giresunspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin başında yeşil-beyazlılarda8'de aynı oyuncu bu kez meşin yuvarlağı üstten auta gönderirken, 21'de de Karadeniz ekibindeBaşkent ekibinde 46'da oyuna giren Atakan Çankaya, 69'da düşürülünce hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.85'te ise Giresunspor,golüyle eşitliği yakalayıp, 1 puanı kurtardı. Bu sonuçla