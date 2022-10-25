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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Ankaragücü kaçtı Giresun yakaladı

Ankaragücü kaçtı Giresun yakaladı
SÜPER Lig'de günün diğer maçında Giresunspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin başında yeşil-beyazlılarda Serginho, ceza sahası içinde topu karşı karşıya kaldığı kaleci Gökhan Akkan'a nişanladı. 8'de aynı oyuncu bu kez meşin yuvarlağı üstten auta gönderirken, 21'de de Karadeniz ekibinde Görkem'in şutu yan direkten döndü. Başkent ekibinde 46'da oyuna giren Atakan Çankaya, 69'da düşürülünce hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Jese, topla kaleci Onurcan'ı farklı köşelere gönderdi: 1-0. 85'te ise Giresunspor, Rijad Bajic'in golüyle eşitliği yakalayıp, 1 puanı kurtardı. Bu sonuçla Karadeniz ekibinin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

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Ankaragücü kaçtı Giresun yakaladı
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