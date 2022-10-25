Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor! Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması
Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:36 Son Güncelleme: 25.10.2022 17:07

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor! Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş’ta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor! Şenol Güneş’ten Beşiktaş açıklaması

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor. Siyah-Beyazlılar'la adı geçen Şenol Güneş'ten açıklama gelirken, yönetimin belirlediği 5 aday da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor. Siyah-Beyazlılar'da en geç 2 gün içerisinde yollar ayrılacak gibi. Beşiktaş yönetimi ve Valerien Ismael bugün bir araya gelecek. Valerien Ismael kendisi de istifayı düşünüyor. Akşama kadar Fransız hocanın bu durumu beklenecek. İstifa etmezse Valerien Ismael'in tazminatı 300-325 bin Euro civarında.

Şenol Güneş'le konuştum. 'Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz' dedi. Beşiktaş yönetiminde teknik direktörlük için İlhan Palut, Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Mircea Lucescu ve Rıza Çalımbay isimleri ön planda. Şu an masada olan ve Beşiktaşlı yetkililerin kendi arasında görüştüğü 5 isim bunlar. Yabancı hoca da görüşülüyor. Bunda ana kriter, kimse tarafından sorgulanmayacak ve ortak noktada buluşulabilecek bir teknik adam olması... Yönetim içinde bir kısım yerli, bir kısım ise yabancı teknik direktör gelmesini istiyor. Şu an itibariyle yabancı hoca için de görüşmeler devam ediyor.

(Sercan Dikme - A Spor)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro için kapsamı duyurdu! Sözleşmeli memura kadro ne zaman gelecek? İşte o tarih!
Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!
Kaan Yıldırım'dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!
Son dakika: Şanlıurfa'da okul önünde silahlı dehşet! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var!
Türkiye dışında sadece 1 ülke yapabildi! Akıncı TİHA şimdi daha güçlü: 55 km'den vurabiliyor
Türkiye savaş sebebi sayacağını açıklamıştı! Çipras’tan haddini aşan sözler
SON DAKİKA | Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Çelik'ten açıklama: Araba takla attı ve kayalıklara çarptı
Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'dan anlamlı hareket! Billur Kalkavan'ın Osmanlı hanedan üyesi annesinden yadigardı...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Talimatı verdim
Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik'te romantizmin doruklarında! Miray Daner'den aşk pozu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor! Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA