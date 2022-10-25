Beşiktaş’ta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor! Şenol Güneş’ten Beşiktaş açıklaması

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor. Siyah-Beyazlılar'da en geç 2 gün içerisinde yollar ayrılacak gibi. Beşiktaş yönetimi ve Valerien Ismael bugün bir araya gelecek. Valerien Ismael kendisi de istifayı düşünüyor. Akşama kadar Fransız hocanın bu durumu beklenecek. İstifa etmezse Valerien Ismael'in tazminatı 300-325 bin Euro civarında.

Şenol Güneş'le konuştum. 'Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz' dedi. Beşiktaş yönetiminde teknik direktörlük için İlhan Palut, Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Mircea Lucescu ve Rıza Çalımbay isimleri ön planda. Şu an masada olan ve Beşiktaşlı yetkililerin kendi arasında görüştüğü 5 isim bunlar. Yabancı hoca da görüşülüyor. Bunda ana kriter, kimse tarafından sorgulanmayacak ve ortak noktada buluşulabilecek bir teknik adam olması... Yönetim içinde bir kısım yerli, bir kısım ise yabancı teknik direktör gelmesini istiyor. Şu an itibariyle yabancı hoca için de görüşmeler devam ediyor.

(Sercan Dikme - A Spor)