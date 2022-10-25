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Giriş Tarihi: 25.10.2022 22:56 Son Güncelleme: 25.10.2022 23:06

TFF ve kulüplerden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı

AA
TFF ve kulüplerden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 97 yaşında hayatını kaybeden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk spor yayıncılığının duayen ismi, usta spiker ve gazeteci Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Türk basınına başsağlığı dileriz." denildi.

Açıklamada, uzun yıllar boyunca maç anlatan ve programlar sunan Halit Kıvanç'ın Dünya Kupası ve olimpiyatlar başta olmak üzere birçok uluslararası organizasyonda görev aldığı ve Türk sporuna değerli katkılarda bulunduğu belirtildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 97 yaşında hayatını kaybeden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rekabetin zarafetini bizlere en derinden hissettiren Halit Kıvanç'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan paylaşımda, "Kulübümüzün 570 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi, usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Camiamızın kıymetli isimlerinden Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesi, kederli yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarında yer alan taziye mesajında ise "Radyo ve televizyonların efsane spor spikeri ve duayen gazeteci Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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TFF ve kulüplerden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı
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